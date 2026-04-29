Uma situação de crise da água na região tem reclamação de mal cheiro em Americana e Hortolândia decidindo formar comitê local para cobrar a Sabesp.

Em Americana, a reclamação é de moradores da região da Cidade Jardim. Eles relatam haver mal cheiro na água que sai da torneira.

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O relato fala em problemas em várias ruas do bairro, com especial problema já há alguns dias na rua das Açucenas.

Criação do Comitê de crise e monitoramento do fornecimento de água em Hortolândia

Em razão dos problemas identificados na água oferecida pela Sabesp, a Prefeitura de Hortolândia criou o Comitê Municipal de Crise para fiscalizar os problemas de odor e sabor na água fornecida pela concessionária. O objetivo é garantir a saúde pública e a devida responsabilização da empresa.

O comitê criado pelo decreto nº 5.841, de 28 de abril de 2026, é formado pelo Prefeito Zezé Gomes, pelo Vice-prefeito Cafu Cesar, a Secretária de Governo Ieda Manzano, Secretária de Assuntos Jurídicos Silvania Anizio, Secretária de Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos Eliane Nascimento, Secretário Saúde Dênis Crupe, Secretário de Serviços Urbanos Vicente Andreu e Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária em Saúde e Zoonoses e Saúde do Trabalhador Antonio Roberto Stivalli para monitorar a Sabesp e garantir o ressarcimento dos prejuízos aos moradores e a qualidade da água ofertada e propõe:

– Isenção de Tarifa: Solicitação imediata para que a Sabesp não cobre a conta de água do mês de abril, devido à inadequação de serviço fornecido.

– Plano de Contingência detalhado para evitar que novos problemas ocorram no futuro.

– Notificação à Sabesp para que apresente laudos técnicos detalhados e que identifique a origem exata do problema.

– Contratação de uma análise independente para validar a qualidade da água com imparcialidade.

– Monitoramento com a presença de técnicos municipais na Estação de Tratamento de Água (ETA) para conferir os dados apresentados pela companhia.

– Determinação para que a Sabesp realize o monitoramento individual das caixas d’água em escolas e unidades de saúde.

– Acionamento da Arsesp (Agência Reguladora) e do Comitê PCJ para providências legais e gestão dos recursos hídricos.

Desde os primeiros relatos de problemas com a água no município, a Administração Municipal mobilizou os órgãos competentes como: Arsesp, Urae, Cetesb e Sabesp para colaborarem na busca pela solução dos problemas.

Salientamos que o cidadão que observar qualquer alteração na água deve entrar em contato imediatamente com a Sabesp pelos canais: Whatsapp (11) 3388-8000 ou Central de Atendimento 0800-055-0195.

Em respeito à população da cidade, a Prefeitura reafirma que a responsabilidade pela qualidade da água é integralmente da Sabesp e que adotará todas as medidas judiciais e administrativas necessárias para normalizar o serviço.

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