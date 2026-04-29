A treta da semana envolve duas loiras. A atriz Luana Piovani e a influencer Virginia. A segunda promente que irá PROCESSAR Luana Piovani por compartilhar vídeo de mulher amaldiçoando ela e seus filhos por divulgar jogos de azar.

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A polêmica começou após Luana Piovani fazer um “alerta” direcionado à influenciadora. Em uma publicação nas redes sociais, a atriz afirmou que Virginia e a família poderiam ser alvo de uma “maldição” por conta da divulgação de casas de apostas.

Choro de Virgínia e reação de Luana

A influencer voltou a contra atacar fazendo um vídeo chorando e dizendo que Luana tem filhos e que pode atacá-la, mas que é ‘muito baixo’ falar dos filhos dela.

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