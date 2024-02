A Crise diplomática entre Brasil e Israel chegou na Câmara de Santa Bárbara

A vereadora Esther Moraes (PL) disse na sessão desta semana que entende o posicionamento do presidente Lula (PT) que criticou o massacre feito pelo exército de Israel contra mulheres e crianças no território Palestino.

Pré-candidato a prefeito e buscando se alinhar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador Eliel Miranda (PSD) usou sua rede social favorita para atacar a fala de Esther e ‘chamar Bolsonaro’ pra ver as falas.

Eliel tem caminhado junto com o presidente da Câmara Paulo Monaro (MDB) e tem até um marqueteiro de rede social fazendo as montagens e os trabalhos para a dupla.

Esther tem se posicionado mais firmemente nos últimos tempos e hoje é cotada a ir para o PT, apesar de ainda fazer as contas e até enfrentar certa resistência interna.

