Fornecedor será trocado após “carne imprópria” ser identificada em escola

O vereador Gualter Amado (Republicanos) fez uma grave denúncia na manhã desta quarta-feira nas redes sociais. Segundo o parlamentar, a empresa terceirizada da merenda escolar, a Ômega, forneceu carne imprópria às unidades.

No vídeo publicado por Gualter, ele mostra a carne com uma coloração escura e, segundo ele, o odor foi identificado pela cozinheira da unidade, que prontamente retirou a carne da cozinha. O produto dessa unidade não chegou a ser servido aos alunos.

Na foto enviada para o NM pelo vereador, a carne da esquerda é a carne que chegou esta manhã nas escolas e que foi embalada na cidade de São Carlos ontem, terça-feira, dia 20. Já a carne da direita, com a coloração mais escura, é a carne imprópria identificada pela funcionária e que estava nas unidades escolares.

Gualter afirmou que continuará com as fiscalizações para saber se em alguma unidade a carne imprópria foi consumida pelos alunos.

O NM entrou em contato com a prefeitura que emitiu uma nota sobre o caso ocorrido hoje. Veja na íntegra:

“A Secretaria de Educação de Americana informa que a carne estava dentro do prazo de validade e não foi servida a nenhum estudante.

A empresa solicitou que a carne não fosse preparada nem servida quando observado o aspecto incomum e, diante disso, o cardápio foi alterado para frango.

O alimento foi recolhido pela empresa responsável pelo fornecimento de merenda e a secretaria de Educação notificou a Ômega para observar as normas de qualidade estabelecidas em contrato.

A empresa rompeu contrato com a fornecedora de carne e a secretaria ressalta que acusações levianas criam pânico e prejudicam a alimentação das crianças.”

