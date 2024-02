Vigilância emite relatório sobre carne imprópria em escola

A Vigilância Sanitária de Americana emitiu um relatório sobre a carne imprópria constatada em uma unidade escolar municipal.

A denúncia foi feita nesta quarta-feira pelo vereador Gualter Amado (Republicanos) após uma funcionária da escola identificar a carne e acionar a empresa responsável pela distribuição dos alimentos da merenda escolar.

SAIBA MAIS: Fornecedor será trocado após “carne imprópria” ser identificada em escola

Veja a nota da vigilância:

Em atendimento a denúncia recebida na em 21/02/2024, a equipe de alimentos da Vigilância Sanitária de Americana realizou uma fiscalização em uma unidade escolar de Americana, EMEF Professor Florestan Fernandes, no bairro Morada do Sol.

Chegou ao conhecimento da equipe de alimentos que carnes recebidas nesta unidade escolar estavam estragadas e com forte odor.

A equipe prontamente se deslocou até a unidade e realizou uma fiscalização onde foram verificadas que as condições sanitárias da cozinha, quanto a higiene e organização estavam muito boas. Foram apresentados documentos e planilhas de controle de temperatura dos freezers, manual de boas práticas. Os produtos alimentícios estavam bem armazenados e acondicionados. A conservação e condições de funcionamento dos equipamentos estavam muito boas.

Quanto as carnes armazenadas, foram verificadas que estavam em três freezers horizontais em temperatura adequada (congelada) e bem acondicionadas. O lote de carne moída apontada como imprópria estava dentro da data de validade com fabricação em 06/02/2024 e validade para 06/02/2025.

No momento desta fiscalização não foram constatados pelos fiscais odores fortes ou alterações visuais ou sensoriais que desabonassem o produto ou caracterizasse impróprio ao consumo.

Conforme relatado pela cozinheira, na período da manhã, ao abrir o refrigerador, constatou um odor forte da carne e, conforme prevê as boas práticas de manipulação dos alimentos, segregou esse produto, o qual não foi utilizado para consumo. Constatamos no local que nenhum produto suspeito foi consumido ou preparado.

Os Responsáveis pela empresa nos informaram que assim que foram comunicados pela cozinheira, prontamente emitiu comunicado onde orientou as unidades a não utilizarem os produtos. Situação que verificamos procedente.

Diante da situação verificada, partindo do princípio de prevenção a saúde e segurança alimentar, e diante dos relatos de odor forte nos produtos, A Vigilância Sanitária notificou a empresa gestora da cozinha e fornecedora dos alimentos a recolher imediatamente todos os produtos deste lote de todas as unidades escolares. A empresa prontamente atendeu a notificação.

O procedimento administrativo priorizou o princípio de prevenção a saúde pública e será acompanhado pela Vigilância Sanitária com demais fiscalizações e providências. A empresa deverá comunicar a Vigilância sobre o recolhimento dos produtos e reforçar as medidas de controle de fornecedores e transporte dos alimentos.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP