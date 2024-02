A primavera 2024 da Balmain centrou-se na alegria, feminilidade e exuberância da rosa, que sempre ocupou um lugar tão especial nos jardins e alta-costura do nosso fundador, Pierre Balmain. A flor perfumada e colorida foi exibida de múltiplas formas: desde enfeites em um único botão, esculturas tridimensionais de diferentes materiais, ou até estampas repletas de rosas de cem pétalas.

A colorida coleção para esta temporada é definitivamente uma celebração descarada do poder de amor, beleza e alegria – porque hoje todos nós poderíamos usar mais disso em nossas vidas. Então, quando chegou a hora de fotografar esses designs, eu sabia exatamente com quem me associar: Rafael Pavarotti, que acabara de supervisionar uma série de imagens impressionantes para nossa campanha Outono 2023.

Decidir a estrela da campanha de primavera foi igualmente fácil: Gisele Bündchen, compatriota de Rafael, a qual sou obcecado desde adolescente, especialmente pela sua incrível personalidade. Sua beleza de tirar o fôlego é de alguma forma transformada em algo ainda mais poderoso quando combinada com aquela felicidade e confiança genuínas que ela vem projetando há mais de vinte anos, tanto nas passarelas, quanto nas inúmeras capas e editoriais que sempre guardei como inspiração.

Você notará que Giselle está segurando um modelo especial para esta temporada: nossa nova bolsa JM Balmain. JM, é claro, é a abreviação de Jolie Madame, a lendária silhueta da casa de meados do século. Eu gosto do pequeno jeu de mots contido na escolha do nome, já que essas iniciais, quando pronunciadas em francês, soam exatamente como nossa clássica declaração de amor: J’aime.

O que mais gosto na silhueta desta nova bolsa de luxo é que ela reflete tanto a audácia das coleções frescas e femininas do pós-guerra de Monsieur Balmain, quanto o desejo de incorporar inovações surpreendentes que ajudam a diferenciar a marca, como o design futurista presente em nossas roupas e tênis, que funde formas e materiais surpreendentes (entre eles, a borracha) com as tradições de alta costura parisiense.

Olivier Rousteing

Paris

20 de março de 2024

“Sempre fiquei impressionado com o dom único de Olivier para criar coleções requintadas e trabalhar com ele na campanha Primavera 2024 da Balmain foi uma experiência especial para mim. Olivier e eu consideramos os jardins de Pierre Balmain uma das nossas principais fontes de inspiração, pois eles incorporam os conceitos de herança, feminilidade e elegância que queríamos comunicar através destas imagens.”

Rafael Pavarotti

Créditos da Campanha:

Diretor Criativo: Olivier Rousteing

Fotógrafo: Rafael Pavarotti

Modelo: Gisele Bündchen

Diretora de elenco: Anita Bitton

Stylist: Charlotte Stockdale and Katie Lyall

Cabelo: Sam McKnight

Maquiagem: Peter Philips

Sobre Balmain

Há mais de 75 anos, quando Pierre Balmain apresentou pela primeira vez o seu “Novo Estilo Francês”, imediatamente ficou claro para todos que a sua casa homônima oferecia uma concepção distintamente fresca, ousada e feminina de alta costura, que rompeu com muitas das tendências e convenções estabelecidas da época. Sua audácia valeu a pena. Pierre Balmain tornou-se um dos poucos jovens talentos franceses que inauguraram a era de ouro da alta-costura de meados do século e ajudaram a restabelecer Paris como a capital mundial da moda.

Desde 2011, o diretor criativo da Balmain, Olivier Rousteing, vem construindo inventivamente o extraordinário legado de Pierre Balmain, mantendo-se sempre fiel à sua própria determinação em criar roupas que reflitam a forma como o seu inclusivo, poderoso e global Balmain Army deseja viver hoje. O resultado é uma silhueta, estilo e atitude Balmain únicos e instantaneamente reconhecíveis que destacam o artesanato singular dos célebres ateliers da casa, ao mesmo tempo que fazem referência consistente a uma rica herança parisiense. Explore a notável história, espírito e compromissos da Balmain, bem como as últimas ofertas da casa, em balmain.com.