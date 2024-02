Lucas Leoncine discute limpeza de áreas públicas com secretário de Meio Ambiente

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) reuniu-se com o secretário municipal de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, para discutir demandas de limpeza de áreas públicas em bairros do município.

Na ocasião, o parlamentar reforçou solicitações encaminhadas através de indicações para a Avenida Tietê, entre a Rua Camaquã e a Rua Miranda, no bairro Jardim São Roque; na Rua Fioravante Chinelatto, em terreno atrás da escola estadual Maria José de Mattos Gobbo, na Vila Dainese; em cantos ajardinados e na Praça Luis de Boni, do Jardim Ipiranga; e em áreas do bairro Vila Rodrigues.

“Sabemos que a secretaria tem muitos pedidos de limpeza e podas de árvores, mas é importante a conversa com o secretário para alinhar e agilizar algumas demandas que realmente necessitam de atenção especial” explicou Leoncine.

