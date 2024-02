A Coden Ambiental, concessionária dos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, informa que, no período de 01 a 29 de março, os consumidores beneficiados com a Tarifa Residencial Social de água e esgoto devem procurar área de Atendimento ao Cliente, localizada na sede da empresa, para fazer o recadastramento.

Aqueles que não comprovarem ou não atenderem as condições estabelecidas para a renovação do benefício serão automaticamente descadastrados. “A Tarifa Social é um direito das famílias de baixa renda, mas o acesso ao benefício depende da atualização anual dos dados cadastrais”, ressaltou o chefe de Contas e Consumo da Coden, Alexandre Rodrigues Rosa.

A Tarifa Residencial Social garante um desconto mínimo de 50% nos primeiros 10 metros cúbicos de consumo, e de 25% nas faixas de 11 a 20 metros cúbicos, aos consumidores com renda per capita de meio salário mínimo e inscritas no Cadastro Único (CAD Único), o mecanismo do governo federal para o acesso a benefícios sociais.

Em Nova Odessa, aproximadamente 800 famílias de baixa renda são contempladas pela Tarifa Residencial Social desde abril de 2023, quando o benefício foi instituído no município. O recadastramento é anual e obrigatório, atendendo à Resolução 251/2018 da ARES-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí).

COMO FAZER O RECADASTRAMENTO

Para a renovação da Tarifa Residencial Social, os consumidores devem se direcionar à Coden com carteira de identidade; CPF; a última conta de água e a folha resumo do CadÚnico atualizada. Informações sobre o cadastramento no CAD Único devem ser obtidas na Diretoria de Gestão Social e Cidadania de Nova Odessa.

O recadastramento na Coden será efetivado apenas se o consumidor não tiver contas atrasadas nos últimos 12 meses. Por isso, é recomendável que os consumidores inadimplentes consultem, o quanto antes melhor, as possibilidades de negociação que a empresa oferece.

Para informações adicionais procure:

• Atendimento ao Cliente

Rua Eduardo Leekning, nº 550, Jd. Bela Vista

Nova Odessa (SP)

De segunda a quinta-feira, das 8h às 16h.

Sexta-feira, das 8h às 15h.

• WhatsApp (19) 99599-7766

De segunda a quinta-feira, das 14h às 16h.Sexta-feira, das 14h às 15h.

• Ligações gratuitas 24h

0800 771-1195