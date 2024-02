A Prefeitura de Nova Odessa e a ABCL (Associação Brasileira de Cultura Leta) promovem nesta quarta-feira (21/02/2024), às 19h, no Paço Municipal, a recepção ao secretário de Estado do Ministério das Relações Exteriores da Letônia, Andris Pelss. Além do secretário, serão recebidos pelo prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) a Embaixadora da Letônia para o Brasil, Alda Vanaga, e a Representante do Ministério das Relações Exteriores da Letônia Karina Trapane.

Para tornar o encontro inesquecível para os visitantes, a ABCL promove no saguão do Paço evento cultural “Ritmos e Rimas: Recepção Cultural ao Secretário de Estado da Letônia”, com as participações do Clube Literário de Nova Odessa (que fará leituras de poemas em Leto e Português), do Coral Brazilijas Latviesu Koris e do Sexteto Canjica.

Segundo Felipe Albrecht, voluntário da ABCL, essa visita oficial de autoridades estrangeiras “fortalecerá novamente os laços culturais e diplomáticos entre Nova Odessa e a Letônia”. Migrantes do país do leste europeu chegaram ao então recém-criado Núcleo Colonial no início do século 20, criando uma das maiores comunidades de migrantes que formaram Nova Odessa, ao lado de italianos, portugueses e espanhóis.

“A embaixadora Alda Vanaga, que reside na Alemanha, visitou Nova Odessa várias vezes [a mais recente dela em março de 2023, quando também foi recebida pelo prefeito Leitinho], e é muito querida pela comunidade leta local, contribuindo significativamente para o estreitamento das relações entre as duas comunidades”, lembrou Albrecht.

Para ele, o evento “Ritmos e Rimas” será o “ponto alto” da visita, “celebrando a rica tapeçaria cultural através da literatura e música, com participações especiais do Clube Literário de Nova Odessa, do Brazilijas Latviesu Koris e do Sexteto Canjica”. “Este encontro visa não apenas homenagear nossos visitantes ilustres, mas também promover uma apreciação mais profunda das culturas compartilhadas”, acrescentou o presidente da ABCL.

Durante o evento aberto ao público desta quarta-feira à noite, haverá também o lançamento, pelo Clube Literário de Nova Odessa, do livro “Caminhos Pela Poesia”, uma coletânea de poemas publicados entre 1925 e 1981 pela Tipografia de Palma, de Varpa, Tupã/SP – outra comunidade de descendentes de migrantes da Letônia.

“Esta publicação não seria possível sem o apoio fundamental da embaixadora Alda Vanaga e do Ministério das Relações Exteriores da Letônia, refletindo o compromisso contínuo com a promoção e preservação da cultura leta no Brasil. Após o evento principal, haverá uma oportunidade única para solicitar autógrafos, permitindo aos participantes levar para casa uma peça tangível desta rica herança cultural”, destacou Albrecht.

Além do evento cultural, a agenda da delegação letã em Nova Odessa incluirá um ato simbólico: o plantio de uma muda árvore no Espaço Cultural Ralfo Klavin, agendado para quinta-feira, dia 22, às 9h. “Este gesto representa o crescimento contínuo e a força da amizade entre nossas nações. A comunidade de Nova Odessa e arredores está cordialmente convidada a participar desse momento especial. Convidamos a todos a prestigiar os eventos e aproveitarem a oportunidade de se encontrarem com visitantes tão ilustres”, finalizou Felipe Albrecht.