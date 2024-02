Assistir programas de televisão é uma das alternativas de entretenimento mais consumidas pelos brasileiros, que se mantém no topo da pirâmide das ofertas do formato audiovisual. Pesquisa realizada em 2023 pela Kantar Ibope Media aponta que 75,7% do público consome TV aberta, 11,1% TV a cabo e 13,2% são adeptas ao streaming.

Desde que Assis Chateaubriand trouxe a “caixa mágica” para o Brasil, na década de 1950, a Televisão se popularizou de maneira intensa e se tornou item de 91,6% dos lares brasileiros, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A TV aberta tem procurado se reinventar para acompanhar as ofertas dos outros formatos, que tiveram um crescimento importante com a chegada da internet e dos aparelhos eletrônicos. A programação, desse veículo que ainda é o principal meio de mídia de massa do país, se esforça para abraçar a diversidade de estilos e temas e assim dar conta das exigências do público moderno, o que reforça os dados apontados acima.

Carolina Straccia, gerente de marketing da MultTV, comenta sobre esse cenário: “O hábito de consumo da programação de TV aberta no nosso país é cultural. Existe sim público para os canais fechados, e é relevante, porém a grande parcela dos brasileiros têm ligações emocionais muito fortes com a programação dos canais abertos, tão fortes que já se tornaram parte de sua identidade. Afinal, quem nunca ouviu ou participou de discussões acaloradas sobre futebol, novela ou reality show? Por este motivo a MultTV tem buscado oferecer produtos que dêem ao provedor de internet a opção de entregar canais abertos com um valor acessível, além de continuar oferecendo também a opção de canais pagos”.