Luciano Correa vem aí?

O vereador mais votado na história de Americana- 2012, ex-secretário e candidato a prefeito em 2016, Luciano Correa está cotado para vir candidato a vereador ou a prefeito. Mas antes precisa definir o domicílio eleitoral.

O prazo para definir onde o candidato vai participar das eleições e a filiação partidária se encerra no final de março. LC poderá vir candidato a vereador em Americana ou mesmo em Cotia, onde atua há mais de 6 anos como secretário de Educação. O prefeito local não pode disputar as eleições deste ano e o americanense pode ser um dos nomes que comporão a ‘nova base’ na Câmara local.

PARTIDO E ALFINETADA- Ao NM, Correa disse que segue no PSD mas os convites vieram de outros partidos. No caso de Americana, ele disse que existe a possibilidade de vir candidato a prefeito e deu uma alfinetada nos atuais candidatos da cidade. “Existe uma carência de candidatos. Pessoal que conheço fala que faltam candidatos. Daqueles que debatam políticas públicas de verdade”, disse.

