Nota de pesar - Affonso Celso Pastore

É com profundo pesar que toda a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo lamenta o falecimento do economista Affonso Celso Pastore, aos 84 anos, nesta quarta-feira (21).



Ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo de 1979 a 1983, Pastore é reconhecidamente um dos economistas mais renomados do país.

Homem público, também foi presidente do Banco Central e representou o Brasil em diversas instituições internacionais, entre elas o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O secretário Samuel Kinoshita e o corpo de servidores da Sefaz-SP estendem suas condolências à família desse incansável estudioso das políticas econômicas que tanto se dedicou pelo país.

