O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue com os trabalhos de limpeza das Estações Elevatórias de Esgoto – EEEs existentes no município. Na sexta-feira (16), a manutenção preventiva ocorreu na elevatória do Jardim Conceição e uma grande quantidade de materiais que foram descartados irregularmente nas redes de esgoto foi retirada.

De forma manual, a limpeza no pré-tratamento do esgoto é feita já na chegada do efluente na estação, onde os resíduos maiores se acumulam e ficam retidos em um cesto (gradeamento). Materiais como preservativos, plásticos, tecidos, etc. são recolhidos, ação cuja finalidade é evitar danos no sistema de bombeamento do esgoto que podem ser causados por esse descarte irregular.

A EEE Conceição pertence à Bacia do Ribeirão dos Toledos e atende a maior parte da região antiga do município, sendo a responsável por encaminhar todo o esgoto que recebe à Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Toledos I, localizada próxima à elevatória. Seu sistema operacional compreende o pré-tratamento do efluente, viabilizando a economia com a redução de manutenções e garantindo a eficiência na operação, tanto da elevatória como da ETE. A limpeza é realizada toda semana e o resíduo retirado é destinado para o tratamento adequado conforme leis ambientais vigentes.