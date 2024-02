Eleições 2024: redes sociais e a nova forma de fazer política

As eleições de 2024 se aproximam e, com elas, a certeza de que as redes sociais

serão protagonistas no cenário político. A forma como os candidatos se comunicam e se conectam com o público online será determinante para o sucesso de suas campanhas. E, nesse contexto, a criatividade emerge como a chave para se destacar em um ambiente cada vez mais saturado.

Leia + sobre política regional

Para Janiel Kempers, jornalista e especialista em marketing político, “as redes sociais já não são apenas ferramentas de comunicação, mas sim verdadeiros campos de batalha eleitoral. A diferença entre o sucesso e o fracasso estará na capacidade dos candidatos de criar conteúdo que seja, ao mesmo tempo, informativo, engajador e original.”

Kempers destaca que o público está cada vez mais exigente e ávido por conteúdo de qualidade. “Não basta mais apenas publicar fotos e vídeos de eventos de campanha ou compartilhar slogans vazios. Os candidatos precisam pensar em como contar histórias que realmente conectem com as pessoas, que despertem emoções e que façam com que elas se identifiquem com suas propostas.”

Um exemplo de político que utiliza as redes sociais de forma criativa é o prefeito do Recife, João Campos. Através de vídeos bem humorados, memes e lives interativas, ele consegue se conectar com o público de forma autêntica e relevante.

Por que os políticos estão adotando a comunicação criativa?

Em um ambiente digital saturado, a criatividade é essencial para se destacar e conquistar a atenção dos eleitores. Conteúdo criativo é mais propenso a ser curtido, compartilhado e comentado, o que aumenta o alcance das mensagens do candidato. Além disso, o conteúdo criativo pode ser usado para explicar ideias complexas de forma simples e atraente, tornando as propostas do candidato mais acessíveis ao público.

Janiel Kempers afirma ainda que as redes sociais democratizaram a comunicação política. “Hoje, qualquer candidato, independentemente de seu orçamento ou de seu tempo de televisão, tem a chance de se conectar com milhões de pessoas. O que realmente importa é a qualidade do conteúdo que ele produz”, finaliza.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP