O 2º Torneio de Verão Esportes de Areia, evento promovido pela Prefeitura de Americana por meio da Secretaria de Esportes, acontece neste final de semana na Orla da Praia dos Namorados. A competição terá disputas de futevôlei, no sábado (24), a partir das 8h, e de vôlei de praia, no domingo (25), no mesmo horário.

Com premiações em dinheiro, o torneio será dividido nas categorias futevôlei masculino (estreante, iniciante e A+B), futevôlei misto, vôlei de praia masculino e feminino e vôlei de praia misto 4×4. A estrutura será composta por quatro quadras de areia, tenda de hidratação, mesa de frutas, arbitragem profissional, arquibancadas, praça de alimentação com food trucks e espaço kids.

O evento terá também atrações musicais durante a realização dos jogos. No primeiro dia, a animação fica por conta do grupo de samba e pagode Assim Que Se Faz, a partir das 15h. Já no segundo dia, no mesmo horário, é a vez do grupo Alto Astral agitar as areias americanenses. Um DJ também comandará o som durante os dois dias.

“Já iniciamos os preparativos para essa grande festa com atrações para toda a família. Estrutura de qualidade para os atletas que entrarão em quadra e muito lazer e entretenimento para quem vier prestigiar. O convite se estende a toda a população e esperamos receber um grande público nos dois dias de evento”, destaca o secretário de Esportes, Marcio Leal.

As 296 vagas disponibilizadas nas sete categorias foram preenchidas em uma semana. O torneio vai reunir atletas de Americana e de outras 30 cidades, incluindo municípios da região, como Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Limeira, Campinas, Sumaré, Hortolândia, Paulínia e Piracicaba, e localidades mais distantes, como São José dos Campos, Ribeirão Preto, Bauru, Ipaussu e Betim. A inscrição será confirmada mediante a doação de um pacote de fralda RN por atleta.

O evento conta com os patrocinadores Trevilub e Gismar Redes Esportivas (ouro), Crema Supermercados, Ademicon, Renovecom Marketing, Construtora Citz, Mr. Chico e SOS Telecom (prata) e Bolo da Isa, AVT Incorporadora, Kalango Cervejaria, Naty Faraone, Araújo Júnior Imóveis, Bueno’s Pizza, Duo Performance Fisioterapia, DEF Comunicação e Água Levíssima (bronze).