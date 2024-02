Seis entre dez brasileiros está acima do peso ideal, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Você se encontra nessa estatística? Se sim, Luciano Subirá tem um convite especial: uma jornada de autocuidado à luz da Bíblia. O escritor é testemunha de que é possível virar esse jogo: ao longo de quinze anos, conseguiu eliminar 65 quilos — quando esteve no auge da obesidade, com 153.

É fato que a mudança de hábitos antigos é desafiadora e a manutenção de um novo estilo de vida só é possível quando há uma redefinição de valores e de crenças. Para o pastor, esse processo é facilitado com a compreensão das verdades bíblicas, as quais são abordadas no livro — referindo-se à Bíblia como uma espécie de “manual do fabricante”.

Subirá destaca a importância do cuidado com o corpo para possibilitar a existência neste mundo, a fim de desempenhar o propósito divino. Ele ressalta, ainda, que a Palavra trata do tema com mais frequência do que se imagina. Um dos trechos bíblicos presente no livro é extraído da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso: “Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja.”

“Cuidar do corpo não é apenas um ato de amor-próprio, mas sim um comportamento sábio. Além de garantir uma melhor qualidade de vida, possibilita também um serviço mais eficaz a Deus e ao próximo”, afirma Subirá. É essencial salientar que a obra não serve como guia para dietas. Ainda assim, o autor menciona opiniões de especialistas, enfatiza a necessidade de buscar orientação profissional para a prática de exercícios físicos e de uma reeducação alimentar.

Ficha técnica:

Título: O cuidado do corpo

Subtítulo: Sabedoria bíblica para o bem-estar físico e espiritual

Autor: Luciano Subirá

ISBN: 978-65-5988-290-8

Páginas: 208

Formato: 16×23

Preço: R$ 49,90

Tiragem: 50 mil exemplares

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor: Luciano Subirá é pastor na Comunidade Alcance, em Curitiba, e responsável pelo ministério de ensino bíblico Orvalho.com. Autor de 24 livros que somam mais de dois milhões de exemplares distribuídos, tem servido à igreja brasileira em todo o território nacional e também em diversos países. É casado com Kelly, pai de Israel e Lissa e avô de Aela Maria e Fineas John.

Sobre a editora: Fundada em 1965 na cidade de São Paulo pelo missionário americano Peter Cunliffe, a Editora Mundo Cristão publica Bíblias e livros de autores nacionais e estrangeiros e de diversos gêneros literários, sempre pautados pela postura teológica cristã, histórica e equilibrada.

