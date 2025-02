Cristiano Ronaldo faz 40 como mais bem pago do mundo

Cristiano Ronaldo comemora 40 anos nesta quarta-feira (5) como o atleta mais bem pago do mundo na atualidade. O português do Al Nassr, da Arábia Saudita, já está na história do esporte não apenas pela excelência, como também pela longevidade em alto nível. Para homenagear o craque, o Somos Fanáticos comparou os ganhos anuais de CR7 com os de outros astros do esporte mundial que já estão na casa dos 40. E a diferença entre o salário de Cristiano e o das lendas “quarentonas” é impressionante.

Leia + Sobre todos os Esportes

Foram usados como fontes o site especializado em esportes americanos e em automobilismo “Sportrac.com” e mais o site especializado em salários no futebol “Capology”. Com isso, os esportes contemplados foram futebol, futebol americano, basquete, beisebol e automobilismo (Fórmula 1).

Cristiano Ronaldo x Lewis Hamilton

O heptacampeão mundial da Fórmula 1 completou 40 anos no último dia 7 e, assim como Cristiano Ronaldo, está cheio de metas no esporte pela frente. Em 2025, fará sua estreia pela Ferrari em mais uma temporada em que tentará vencer o oitavo título mundial e assim se tornar, isolado, o maior vencedor da história da categoria. Mas seu novo salário, de 60 milhões de dólares anuais, corresponde a o que CR7 ganha em quatro meses jogando pelo Al Nassr.

Cristiano Ronaldo x LeBron James

Tratam-se de dois dos maiores de todos os tempos em seus respectivos esportes. E que se recusam a baixar o nível de performance. Cristiano Ronaldo persegue seu 1000º gol na carreira enquanto Lebron James, quarentão desde dezembro, busca seu quinto título da NBA jogando ao lado do filho Bronny e seguindo como principal astro dos Los Angeles Lakers. Mas impressiona o quanto CR7 ganha a mais do que King James: um ganha 200 milhões de dólares por ano, enquanto o outro, 48,7 milhões de dólares.

Cristiano Ronaldo x Aaron Rodgers

O quarterback do New York Jets é um dos jogadores mais populares do futebol americano. Aos 41 anos, foi eleito quatro vezes o melhor jogador da temporada e em 2011 foi campeão do Super Bowl com o Green Bay Packers. Apesar do currículo e das altas cifras que a NFL costuma pagar, seu salário não chega perto do que ganha Cristiano Ronaldo: 17,1 milhões de dólares anuais, apenas 8% do contra-cheque do português.

Cristiano Ronaldo x Justin Verlander

Outro esporte que atinge cifras milionárias aos seus atletas é o beisebol, na liga dos Estados Unidos. Justin Verlander foi campeão da MLB duas vezes, em 2017 e 2022. Aos 41 anos, o jogador do San Francisco Giants é considerado um dos melhores “pitchers” da história do beisebol. E o salário de 43,3 milhões de dólares anuais faz jus ao status. Mas representa apenas 25% do que Cristiano Ronaldo ganha.

Os sete atletas com 40 anos ou mais com os maiores salários do mundo:

1 – Cristiano Ronaldo (futebol) – 200 milhões de dólares

2 – Lewis Hamilton (automobilismo) – 60 milhões de dólares

3 – LeBron James (basquete) – 48,7 milhões de dólares

4 – Justin Verlander (beisebol) – 43,3 milhões de dólares

5 – Charlie Morton (beisebol) – 20 milhões de dólares

6 – Fernando Alonso (automobilismo) – 20 milhões de dólares

7 – Aaron Rogers (futebol americano) – 17,1 milhões de dólares

Sobre o Somos Fanáticos

O Somos Fanáticos é um site especializado em notícias e entretenimento esportivo, focado em fornecer informações de qualidade sobre o futebol europeu, Campeonato Brasileiro da Série A e os principais torneios do mundo. Seus conteúdos são originais e produzidos por uma equipe dedicada, garantindo uma cobertura completa e atualizada.