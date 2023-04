Cuca novo técnico do Corinthians

Nesta quinta-feira (20), o Corinthians acertou a contratação do técnico Cuca

para o comando técnico da equipe. Aos 59 anos, será a primeira passagem do vitorioso treinador pelo Timão. O contrato é válido até 31 de dezembro de 2023.

Com um currículo de quase 25 anos como técnico, Cuca acumula títulos de CONMEBOL Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e diversos estaduais pelo país.

Junto a ele, chegam Cuquinha, seu auxiliar técnico, e Daniel dos Santos Cerqueira, analista de desempenho, que se juntarão à comissão técnica permanente do clube.

O Corinthians deseja sucesso na jornada dos novos profissionais da equipe.

FICHA TÉCNICA

CUCA

Alex Stival

07/06/1963

Curitiba, PR

Nesta quinta-feira (20), o técnico Fernando Lázaro deixou o cargo de treinador do Corinthians. O profissional permanecerá no clube, retornando à função de auxiliar na comissão permanente. Os auxiliares Luciano Dias e Thiago Larghi se despedem e não fazem mais parte da comissão técnica.

O Corinthians agradece aos profissionais por toda contribuição nos serviços prestados à instituição e deseja sucesso na sequência das carreiras.

Real Madrid x Manchester City e Internazionale x Milan:

Semifinais da UEFA Champions League é no SBT

De um lado, a reedição da semifinal da última temporada: Real Madrid e Manchester City, considerados por muitos os grandes favoritos ao título da UEFA Champions League. Do outro, um clássico italiano que promete parar Milão: Internazionale e Milan. Promessa de grandes confrontos que vão definir os finalistas da edição 2022/23 e que o telespectador só poderá assistir na TV aberta do Brasil, pelo SBT, emissora oficial da maior competição de clubes do futebol mundial.

Na ida, terça-feira, dia 9 de maio, a partir das 15h45 (de Brasília), o SBT transmite Real Madrid x Manchester City. As duas equipes voltam a se encontrar na mesma fase em que se encontraram em 2021/22, quando os Merengues levaram a melhor, com dois gols de Rodrygo, e garantiram a classificação na prorrogação.

Na semana seguinte, 16 de maio, no mesmo horário, um super e decisivo embate entre Internazionale e Milan. Na temporada 2004/05, eles se enfrentaram pelas quartas de final do torneio continental e os Rossoneros levaram a melhor, com duas vitórias.

Nesta temporada, a decisão da Champions League está marcada para o dia 10 de junho, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia, também com transmissão do SBT, para TV aberta, no Brasil.

Serviço – Semifinais da UEFA Champions League no SBT

Data: Terça – 09/05 (ida)

Jogo: Real Madrid-ESP x Manchester City-ING

Local: Santiago Bernabéu

Início da transmissão: 15h45 (de Brasília)

Data: Terça – 16/05 (volta)

Jogo: Internazionale-ITA x Milan-ITA

Local: Giuseppe Meazza

Início da transmissão: 15h45 (de Brasília)

