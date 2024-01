Os dias 3 e 4 de fevereiro serão especialmente dedicados à arte e tradição chinesas no Festival da Primavera 2024, que acontece na Estação Cultura, em Campinas (SP), com muitas atrações artísticas, culturais e gastronômicas a fim de celebrar o Ano Novo Chinês – feriado mais importante do país, que reúne as famílias em torno de um ambiente animado e festivo.

De acordo com o horóscopo chinês, 2024 é o Ano do Dragão, considerado o mais poderoso dos animais do zodíaco e que simboliza força, ação, boa sorte, prosperidade e sabedoria. “Traremos uma programação eclética e divertida, com o contexto histórico e cultural do Ano Novo Chinês a toda população de Campinas e região”, comenta Ana Cristina Consoli, diretora Cultural da Associação Shaolin Chan, instituição parceira na realização do evento.

O Festival da Primavera 2024 será aberto ao público das 11h às 19h e é promovido pelo Instituto CPFL por meio da frente CPFL Intercâmbio Brasil-China, que promove cooperações, diálogos e mediações entre as culturas chinesa e brasileira.

Multicultural

Entre as atividades previstas estão: exposições sobre a história do Festival, cultura chinesa, que contempla a árvore da vida, onde os visitantes poderão colocar seus desejos do novo ano, além de espaços instagramáveis, área kids com oficinas infantis e praça de alimentação.

Também estão programadas oficinas de escrita chinesa, dobradura de papel, lanterna chinesa, laço chinês e Tai Chi Chuan para os adultos. Já a agenda das crianças conta com atividades que variam entre oficinas de sopro de tinta, tambor chinês, dobradura, Dança do Dragão e desenhos para colorir, tudo sendo feito em móveis de papelão, criando um clima lúdico e sustentável para diversão dos pequenos.

A descoberta e o encantamento também integram as experiências chinesas que o Festival proporcionará aos convidados. No palco, apresentações de músicas típicas e danças do Leão e do Dragão vão aproximá-los ainda mais da cultura e tradição milenares. O evento contará com uma praça de alimentação montada na Estação Cultura com capacidade para 300 pessoas. Vale lembrar que todas as atividades culturais e artísticas serão gratuitas.

O Festival da Primavera 2024 ocorre por meio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com patrocínio da CPFL Energia por meio do apoio do Instituto CPFL, apoio da State Grid e produção da Associação Shaolin.

PROGRAMAÇÃO

Sábado – 3 de fevereiro

PALCO

11h – Abertura das portas

12h – Dança do Leão

13h – Dança do Dragão

14h – Canto Chinês

15h – Música instrumental chinesa

16h – Formas de Kung Fu

17h – Dança do Dragão

19h – Encerramento

OFICINAS ADULTOS

11h – Abertura das portas

12h – Oficina Dobradura de Papel

13h – Oficina de Tai Chi Chuan

14h – Oficina de Lanterna Chinesa

15h – Oficina de Laço Chinês

16h – Oficina Dobradura de Papel

17h – Oficina de Lanterna Chinesa

19h – Encerramento

ÁREA KIDS

11h – Abertura das portas

12h – Oficina Montagem do Dragão

13h – Oficina do Tambor

14h – Oficina de Dança do Dragão

15h – Oficina Dobradura de Papel

16h – Oficina do Tambor

17h – Oficina de Dança do Dragão

19h – Encerramento

Domingo – 4 de fevereiro

PALCO

11h – Abertura das portas

12h – Dança do Leão

13h – Dança do Dragão

14h – Dança tradicional chinesa

15h – Música instrumental chinesa

16h – Dança do Dragão

17h – Canto Chinês

19h – Encerramento

OFICINAS ADULTOS

11h – Abertura das portas

12h – Oficina de Escrita chinesa

13h – Oficina de Lanterna Chinesa

14h – Oficina Dobradura de Papel

15h – Oficina de Laço Chinês

16h – Oficina de Escrita Chinesa

17h – Oficina de Lanterna Chinesa

19h – Encerramento

ÁREA KIDS

11h – Abertura das portas

12h – Oficina Dobradura de Papel

13h – Oficina de Sopro de Tinta

14h – Oficina de Dança do Dragão

15h – Oficina do Tambor

16h – Oficina de Dança do Dragão

17h – Oficina de Sopro de Tinta

19h – Encerramento

Sobre a Shaolin A Associação Shaolin Chan Kung Fu tem por finalidades principais a divulgação da cultura oriental Chinesa, a divulgação e o ensino da arte marcial chinesa Kung Fu (Estilo Shaolin do Norte) e o desenvolvimento de atividades culturais como cursos, palestras, festivais e campeonatos. Constituída em 2001, tem obtido resultados positivos nas áreas de rendimento, de esporte educacional e de formação e também como prática de atividade física.

Sobre o Instituto CPFL O Instituto CPFL (ICPFL), que completa 20 anos em 2023, é a plataforma de investimento social privado do Grupo CPFL Energia. É responsável por coordenar as iniciativas de protagonismo social da companhia junto às comunidades onde as empresas do grupo atuam. Os investimentos realizados pelo Instituto CPFL em 2023 foram de R$ 29,3 milhões, apoiando projetos de impacto social em cerca de 180 cidades de 7 estados brasileiros através das frentes CPFL nos Hospitais, CPFL Jovem Geração, CPFL Intercâmbio Brasil-China, Circuito CPFL, Café Filosófico CPFL. Saiba mais em [https://institutocpfl.org.br/].

SERVIÇO

Festival da Primavera 2024

Datas 3 e 4 de fevereiro l Horário 11h às 19h

Local Estação Cultura Prefeito Antônio da Costa Santos – Praça Mal. Floriano Peixoto – Centro, Campinas (SP) MAPA AQUI

Estacionamento gratuito l Ingresso Entrada gratuita