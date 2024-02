“Cultura no Bosque” acontece este sábado, em Nova Odessa

A população de Nova Odessa e região vai ser reunir neste sábado (24/02), das 10h às 18h, para mais uma edição do Projeto “Cultura no Bosque”, com entrada franca, no Bosque Manoel Jorge, do Jardim Santa Rosa. E com convidados especiais: das 11h30 às 12h10, a equipe da EPTV Campinas, afiliada da Rede Globo na região, transmite ao vivo do Bosque o Programa “#ChegaAí”, com matérias e entrevistas com artistas e personagens da cidade.

A realização do “Cultura no Bosque” deste sábado é do Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura, com apoio de diversas secretarias municipais. Já as edições semanais do Programa #ChegaAi mostram o potencial turístico, gastronômico e os talentos locais das cidades visitadas.

Serão utilizadas como palco duas áreas do Bosque: a área em frente ao playground, logo à esquerda da entrada principal pela Rua 15 de Novembro, e o largo de eventos, onde fica o pergolado de madeira, do lado oposto da lagoa. Nos dois pontos haverá diversas opções gastronômicas e food trucks – como pastel, chope, cachorro-quente e churros.

Para as crianças, haverá brinquedos infláveis, cama elástica, passeio de trenzinho e distribuição gratuita de algodão doce e pipoca. A edição mensal da Feira de Artesanato contará com mais de 20 opções. E um grande show da “Banda Brasil: Tributo ao Roupa Nova” vai fechar a programação, às 17h, no palco do largo de eventos.

Ao longo de todo o evento, dezenas de livros serão espalhados ao longo do Bosque Manoel Jorge, para serem adotados pelos visitantes. É o Projeto “Adote Um Livro”, da Biblioteca Municipal Professor Antonio Fernandes Gonçalves.

Já estão confirmados na programação o encontro mensal do Clube Literário (das 10h às 12h), contação de histórias (às 10h) e show de mágica para as crianças (às 10h30), um “aulão” de ritmos com o professor Paulo Porto (às 11h30) e, no mesmo horário, o espetáculo infantil “O Mágico de Oz”.

Em seguida, às 12h, acontece um show com o cantor Robson Pin. A programação artística e cultural retorna às 14h, com uma apresentação de um grupo de Taiko (tradicionais tambores japoneses).

Às 15h, acontece um segundo espetáculo infantil: “Alice no País das Maravilhas”, seguida às 16h por uma apresentação da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, seguida pela apresentação do “cover” do Roupa Nova. E outras atrações ainda podem ser acrescentadas à programação do “Cultura no Bosque” deste sábado (24/02), das 10h às 18h, com entrada livre para todas as idades.