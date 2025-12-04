O curioso caso do radar com lombada em Nova Odessa

Colocado onde já existe redutor de velocidade na pista, equipamento será retirado nesta 6ª-feira

Os motoristas que passam pelo km 0,6 da Rodovia Astronomo Jean Nicolini, indo de Nova Odessa para Americana, percebem uma curiosidade. Próximo do viaduto que vem da Avenida Ampelio Gazzetta e antes de chegar ao território americanense, é possível ver que foram colocados pelo DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo) radares bem onde já existia um redutor de velocidade no solo.

A situação estranha mostra a coexistência dos dois dispositivos diferentes para redução de velocidade no mesmo local. Em julho passado o Novo Momento questionou o DER-SP sobre a situação e o órgão informou que a lombada seria retirada antes do início das operações do novo radar. Mas o tempo passou e nada do redutor ser removido.

Nesta semana o NM novamente indagou o órgão a respeito da situação. E recebeu a seguinte nota: “O DER-SP informa que a lombada localizada no km 0,6 da Rodovia Astrônomo Jean Nicolini (SPA 127/304), em Nova Odessa, tem remoção prevista para a manhã da próxima sexta-feira (dia 5). O procedimento para retirada da lombada será realizado com estreitamento da pista, no sentido sul, e a devida sinalização, visando garantir a segurança dos usuários e fluidez do tráfego no trecho”.

A reportagem havia perguntado também se o radar em questão já está em funcionamento. Sobre isso, o DER-SP não respondeu. Ao que tudo indica, o equipamento já está em funcionamento. Ou então deve entrar em operação na próxima semana.

A Rodovia Astronomo Jean Nicolini (SPA 127/304) é uma das várias vias que recebem radares de velocidade ao longo deste ano. Também receberam ‘espiões’ a Rodovia Arnaldo Julio Mauerberg (SPA-127/304), que liga Nova Odessa à Rodovia Anhanguera (SP-330), a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), as rodovias Adauto Campo Dall’Orto (SPA-110/330) e Virgínia Viel Campo Dall’Orto (SPA-115/330), ambas em Sumaré, e as rodovias Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), Luis Ometto (SP-306) e Margarida da Graça Martins (SP-135), todos em Santa Bárbara.

