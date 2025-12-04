Uma gangue do roubo a farmácia cai em ação da Guarda em Americana. O caso foi registrado na noite desta quarta-feira. A Guarda Municipal de Americana (GAMA) deteve cinco pessoas suspeitas de praticarem furtos a farmácias.

O grupo ocupava um veículo Hyundai HB20 cinza, placas TXS-3B44, que havia sido previamente cadastrado na Muralha Digital após denúncias de envolvimento em furtos a estabelecimentos do setor farmacêutico.

O sistema identificou a entrada do veículo na cidade e seu trânsito por diversas vias que concentram grande número de farmácias. Equipes da GAMA intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar e abordar o automóvel. No interior do veículo estavam cinco indivíduos, três mulheres (uma delas gestante) e dois homens, todos estrangeiros, além de grande quantidade de medicamentos, produtos de beleza e itens de higiene.

Funcionários de diferentes farmácias foram acionados e reconheceram vários dos produtos apreendidos como pertencentes aos seus estabelecimentos. As ações dos suspeitos também foram confirmadas através das imagens dos sistemas de segurança dos locais.

Segundo relatos das testemunhas, o grupo demonstrava elevada habilidade na distração de funcionários e na subtração dos objetos, utilizando ainda compartimentos adaptados para ocultação dos produtos e redução da eficácia dos alarmes antifurto.

Todos os itens recuperados foram encaminhados para registro da ocorrência, e os suspeitos permaneceram à disposição da autoridade policial.

