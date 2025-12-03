O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro em Minas Gerais na noite desta quarta feira, mas o resultado não foi suficiente para adiar o título do Flamengo.

O time paulista aplicou um belo 3 a 0 nos mineiros, mas o resultado não conseguiu adiar para a última rodada a decisão do nacional.

O time Carioca venceu o Ceará no Maracanã por 1 a 0 e garantiu o título do Campeonato Brasileiro 2020 25. Em quatro dias, o Flamengo volta a ser campeão em cima do Palmeiras, mostrando sua força ante ao novo arqui rival do futebol brasileiro.

Palmeiras encerra ano em Fortaleza

O verdão encerra o ano de forma melancólica e vai a capital cearense encarar o Ceará. O time da casa vai precisar vencer para fugir da zona do rebaixamento.

