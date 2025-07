Curso de Férias "Produção Criativa com Inteligência Artificial" na ESPM

Curso de Férias “Produção Criativa com Inteligência Artificial: Prompts e Ferramentas para Imagens e Vídeos” tem início em agosto e reúne especialistas da SAL2 Studio

A ESPM, autoridade em Marketing e Inovação para negócios, lança o curso de férias “Produção Criativa com Inteligência Artificial: Prompts e Ferramentas para Imagens e Vídeos”, com início em 19 de agosto. Ministrado por Carlos Sales e Kevin Saltarelli, cofundadores da SAL2 Studio, e com a curadoria de Edney “Interney” Souza, professor da ESPM e cofundador da ETD – Escola da Transformação Digital, o curso oferece uma abordagem prática e atualizada sobre a criação de conteúdos com IA generativa.

A SAL2 Studio foi responsável pela concepção e execução audiovisual do projeto Instituto Inteligência Artificial de Verdade (IAV), lançado pelo apresentador Luciano Huck. Entre as atribuições da equipe estão a direção de filme, direção tecnológica e de IA, engenharia de IA e prompts, geração de cenas, direção de fotografia, decupagem, pesquisa visual e pós-produção de imagens. Já Edney “Interney” Souza atuou como conselheiro do projeto, oferecendo orientação estratégica nos aspectos tecnológicos, educacionais e éticos da iniciativa. O projeto tem como objetivo promover o letramento digital e ampliar o acesso ao uso consciente da inteligência artificial no Brasil.

Voltado a profissionais que desejam dominar as ferramentas e os fluxos criativos com IA, o curso apresenta aplicações práticas com modelos multimodais avançados para gerar imagens, vídeos e conteúdos personalizados de alto impacto. A formação é indicada para profissionais de criação, design, comunicação e marketing, produtores de conteúdo, empreendedores do setor criativo, desenvolvedores, especialistas em IA e interessados em tecnologias emergentes.

Durante as aulas, os participantes aprenderão os fundamentos da IA generativa e técnicas de refinamento de prompts, explorando ferramentas como Google Veo 3, Kling, Runway, Midjourney e Flux Kontext. O conteúdo inclui desde a criação de imagens com qualidade profissional até a integração de modelos em fluxos de trabalho eficientes, com foco em produtividade, estética e inovação.

Com carga horária de 12 horas, o curso será realizado nos dias 19, 21, 26 e 28 de agosto, às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 22h30. As inscrições estão abertas até 18 de agosto no site da ESPM.

Segundo Edney “Interney” Souza, curador do curso, a iniciativa vai além de uma formação técnica em um momento em que a inteligência artificial está transformando a realidade.

“A inteligência artificial generativa está redefinindo os processos de produção audiovisual. A sofisticação atual de ferramentas de imagem, vídeo e áudio exige a adoção de novos fluxos de trabalho. Este curso prepara os profissionais para essa nova realidade, desde o uso das ferramentas até a forma como agências e clientes se relacionam nesse novo cenário. E ninguém melhor para conduzir isso do que especialistas que estão na linha de frente dessa transformação.”

O curso “Produção Criativa com Inteligência Artificial: Prompts e Ferramentas para Imagens e Vídeos“ integra o portfólio de Cursos de Férias 2025 da ESPM, que aborda temas contemporâneos e de alta demanda no mercado, como inteligência artificial, inovação e novas tecnologias aplicadas aos negócios e à comunicação. A programação completa está disponível no site da ESPM.

Serviço

Produção Criativa com Inteligência Artificial: Prompts e Ferramentas para Imagens e Vídeos

Data: 19, 21, 26 e 28 de agosto

Horário: 19h30 às 22h30

Formato: Online e ao vivo

Informações e inscrições: aqui

Sobre a ESPM

A ESPM é uma escola de negócios inovadora, referência brasileira no ensino superior nas áreas de Comunicação, Marketing, Consumo, Administração, Economia Criativa e Tecnologia. Seus 12 600 alunos dos cursos de graduação e de pós-graduação e mais de 1 100 funcionários estão distribuídos em quatro campi e cinco unidades regionais. O lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida profissional, o ensino de excelência e o foco no mercado são as bases da ESPM.