Curso “Feras de Férias no Zoo” reúne 40 crianças no Parque Ecológico

Cerca de 40 crianças, de 8 a 12 anos, estão participando do curso “Feras de Férias no Zoo”, promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente. As atividades, gratuitas, começaram na tarde desta quarta-feira (16) e vão até sexta-feira (18), no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco – Zoo Americana”.

No primeiro dia do curso, os participantes foram recebidos pelos monitores do no Núcleo de Educação Ambiental (NEA) e assistiram palestras e apresentação de audiovisual sobre a história da origem dos zoológicos, os animais sob cuidados humanos, a importância do bem-estar animal, alimentação dos animais e enriquecimento ambiental.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, falou sobre a importância do contato das crianças com a natureza e a oportunidade de aprendizado no período das férias escolares. “A opção de atividade nas férias é uma oportunidade para a crianças conhecerem um pouco mais sobre o funcionamento do zoológico e o papel de cada um na preservação das espécies e da natureza. O curso promove palestras, oficinas de educação ambiental, visitas e atividades lúdicas para a integração das crianças, que aproveitam as férias para ampliarem o conhecimento sobre o tema”, explicou.

Visitas

Na sequência, foram realizadas visitas nos setores da cozinha, onde é preparada toda a alimentação dos animais, e na área de quarentena. Os participantes acompanharam a rotina de trabalho e conheceram as instalações.

“O curso disponibiliza a visita em setores que geralmente não são disponibilizados ao público para que as crianças acompanhem de perto a dinâmica aplicada diariamente para o tratamento dos animais, desde a dieta preparada na cozinha, onde cada animal tem sua alimentação específica, e os cuidados com a saúde no período da quarentena, até a abordagem sobre a importância dos zoológicos para a conservação da natureza”, reforçou a bióloga Silvia Maria de Campos Machado Ortolano, responsável pelo NEA.

As atividades do curso “Feras de Férias no Zoo” seguem nesta quinta e sexta-feira, com diversas atividades e abordagens sobre os temas “Animais brasileiros e seus ambientes” e “Espécies que se reproduziram no Zoo Americana”. Todas as vagas disponíveis já foram preenchidas.

O Parque Ecológico abriga 384 animais de 102 espécies, entre mamíferos, aves e répteis, distribuídos em uma área de 120 mil metros quadrados. O endereço é Avenida Brasil, nº 2.025 – Jardim Ipiranga.

