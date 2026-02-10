Curta-metragem feito com IA pela CloudWalk vence prêmios em festivais de cinema dos EUA e Polônia

“Arnaldo Had an Idea“ levou o prêmio de Melhor Curta Estrangeiro no AI International Film Festival, de Los Angeles, e foi destaque no Subtelny Cinema, em Varsóvia

O curta-metragem Arnaldo Had an Idea (Arnaldo Teve uma Ideia, em português), produção da CloudWalk Studios criada integralmente com o uso de inteligência artificial, conquistou dois prêmios internacionais: Melhor Curta Estrangeiro no AI International Film Festival, realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, e a terceira posição na categoria Melhor Curta de IA no Subtelny Cinema and AI Festival, em Varsóvia, na Polônia.

Além dos prêmios, a produção recebeu menções honrosas em festivais de cinema de Roma e Milão, na Itália, no Rome AI Festival e Absurd Film Festival, respectivamente, consolidando sua repercussão no circuito europeu dedicado a novas linguagens audiovisuais.

Dirigido por Ricardo Mordoch e Dan Moraes, o curta é inspirado no conto O Mouro e a Micose, de Marcos Barbará, e conta com roteiro coassinado por Fernanda Jaber, Marcos Barbará e Ricardo Mordoch. A obra combina humor, existencialismo e experimentação estética para explorar os limites entre criação humana e artificial.

A narrativa acompanha Arnaldo, um homem que, em uma loja de penhores empoeirada de Casablanca, no Marrocos, tem a ideia de sua vida, mas não encontra um lápis para registrá-la. A partir daí, inicia-se uma busca frenética que atravessa mercados, delírios internos e reflexões metafísicas. O que começa como uma revelação transforma-se em um percurso tragicômico sobre a fragilidade das ideias e a impossibilidade de capturá-las por completo.

“É uma história sobre o momento exato em que algo extraordinário surge e desaparece. Fala da fragilidade do pensamento, da urgência de registrar uma ideia antes que ela se dissolva no caos do mundo e da mente”, afirma Dan Moraes, um dos diretores do filme.

“Arnaldo nasce desse limiar entre revelação e perda, razão e delírio, e se destaca pelo uso criativo da inteligência artificial não apenas como ferramenta, mas como parte integrante de sua linguagem narrativa”, completa o também diretor Ricardo Mordoch.

Arnaldo Had an Idea integra o catálogo de produções autorais da CloudWalk Studios, iniciativa da companhia de tecnologia CloudWalk que investe na convergência entre tecnologia, arte e storytelling. O curta pode ser assistido exclusivamente no CAISROOM, plataforma de streaming da CloudWalk dedicada a obras audiovisuais desenvolvidas com inteligência artificial, e que conta com dezenas de produções de mais de 14 países.

O filme já foi exibido em diversos festivais pelo mundo, incluindo o Bali International AI Film Festival, na Índia e o Peshawar International Film Festival, no Paquistão. Também foi selecionado para o Berlin Indie Shorts Festival, que acontece na capital alemã, em fevereiro.

Com os prêmios e menções internacionais, o curta reforça o papel da CloudWalk como protagonista na criação de novas fronteiras para o cinema feito por IA, colocando o Brasil no centro das discussões globais sobre o futuro da narrativa audiovisual.

