Saúde de Santa Bárbara inicia ações educativas de prevenção à gravidez na adolescência

Atividades no Município se estenderão até esta quinta-feira, dia 12 de fevereiro

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, por meio do Centro de Referência em Saúde da Mulher, segue com as ações da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência no Município. Nesta sexta-feira (6), um grupo de adolescentes da Guarda Mirim, entre 15 e 16 anos, participou de uma Roda de Conversa, abordando as ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e a prevenção da gravidez. A iniciativa já havia sido realizada com outra turma, na quinta-feira (5), totalizando 63 participantes nos dois dias.

A atividade, ministrada pela médica hebiatra da Rede Municipal de Saúde, Luiza Chaves Pucci, abordou os temas por meio de dinâmicas, como a da “caixa surpresa”, em que os adolescentes, ao colocarem a mão dentro de uma caixa contendo métodos contraceptivos e retirarem um deles, devem responder o que sabem a respeito. Na sequência, a profissional explica sobre os métodos a todos, esclarecendo eventuais dúvidas. Também houve a dinâmica do “jogo da memória” e demonstrações sobre o uso correto dos preservativos masculino e feminino.

A Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência tem o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. No Município, as ações se estenderão até o dia 12 de fevereiro.

Equipe multidisciplinar

Esse é o segundo ano consecutivo em que a Secretaria de Saúde, por meio de uma equipe multidisciplinar, realiza ações internas e externas com ênfase no tema. A proposta é conscientizar os adolescentes, de forma lúdica, sobre o conhecimento do próprio corpo, promovendo a valorização da vida e o autocuidado de forma efetiva, por meio de orientações e atividades educativas sobre saúde sexual e reprodutiva, com foco na prevenção.

A programação seguirá ao longo da próxima semana, nos dias 10 e 11, no Centro de Referência em Saúde da Mulher, com a participação de adolescentes da Casa da Criança e do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), respectivamente; e na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Conjunto Romano, no dia 12. No período, outros setores da Saúde também têm abordado o tema, por meio de Salas de Espera Ativa e decoração especial.

Para ter acesso aos serviços, basta comparecer ao Centro de Referência em Saúde da Mulher e verificar o cronograma com os atendimentos e ações disponíveis. O setor está localizado na Rua Floriano Peixoto, 780, no Centro (ao lado do Centro de Exames e Diagnósticos), próximo ao Terminal Urbano. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas.

Prevenção

Em janeiro de 2019, foi sancionada a Lei Federal n° 13.798, que incluiu no Estatuto da Criança e do Adolescente o art.8º-A, instituindo a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. A iniciativa ocorre anualmente, na semana que inclui o dia 1º de fevereiro.

De acordo com o Ministério da Saúde, os adolescentes — indivíduos com idades entre 10 e 19 anos — representam entre 20% e 30% da população mundial; estima-se que no Brasil essa proporção alcance 23%. Dentre os problemas de saúde nessa faixa etária, a gravidez se sobressai em quase todos os países e, em especial, nos países em desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a gestação nessa fase eleva a prevalência de complicações para a mãe, para o feto e para o recém-nascido, além de agravar problemas socioeconômicos já existentes.

Diversos fatores concorrem para a gestação na adolescência. No entanto, a desinformação sobre sexualidade e direitos sexuais e reprodutivos é o principal motivo. Questões emocionais, psicossociais e contextuais também contribuem, inclusive para a falta de acesso à proteção social e ao sistema de saúde, englobando o uso inadequado de contraceptivos.

