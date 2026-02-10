Praça Esportiva do Paço Municipal de Hortolândia terá campo de futebol society

Espaço contará com quadras de areia e de futebol society, além de ciclovia, pista de caminhada e área de convívio

Sustentabilidade, qualidade de vida e esportes andam lado a lado. No Paço Municipal Palácio dos Migrantes “Prefeito Ângelo Augusto Perugini” também é assim. Avança a obra de implantação de uma praça esportiva no complexo do Paço Municipal, com acesso pela avenida Sabina Baptista de Camargo, ao lado da sede atual da Prefeitura.

Além de incentivar a prática esportiva por meio da construção de uma quadra de areia e um campo de futebol society, a obra prevê área de convívio, com pergolados e bancos para descanso, além de paisagismo, ciclovia e pista de caminhada. De acordo com a Secretaria de Obras, nesta semana os serviços se concentram no campo, que está em preparação para receber a grama sintética. A previsão é que a praça fique pronta neste semestre.

Paralelo a esta obra, segue a construção de três anexos do Paço Municipal, que garantirão ainda mais eficiência aos serviços públicos prestados. Um dos prédios, voltado para a avenida Sabina Baptista de Camargo, abrigará o Poupatempo, serviço estadual que recebe apoio da Administração Municipal para operar, e o DSO (Departamento de Saúde Ocupacional), órgão da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal da Prefeitura.

Os outros dois prédios, com acesso pelo Corredor Metropolitano, serão a nova sede operacional das secretarias de Mobilidade Urbana e de Serviços Urbanos. A previsão é que as obras destes anexos fiquem prontas no próximo mês. Já a ocupação dos espaços deve acontecer até o final deste semestre, após a adequação das instalações elétricas e de internet.

A obra do novo Paço Municipal, cujo prédio principal foi entregue em 29 de maio de 2024, conta com 10 mil metros quadrados de área construída, abrigando cerca de 1.000 funcionários de diversas secretarias. O Palácio dos Migrantes “Prefeito Ângelo Augusto Perugini” é um marco em eficiência energética, com usina de geração de energia limpa, estação para carregamento de veículos elétricos, paisagismo, praça esportiva, além de políticas de redução do uso de papel e incentivo à outros hábitos que colaboram para a proteção ambiental.

