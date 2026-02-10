O Burger King®, uma das maiores operações de fast food do mundo, anuncia a abertura de mais de 300 vagas de emprego em toda a cidade de São Paulo. Com o objetivo de fortalecer suas equipes e oferecer oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou recolocação, a rede promove um mutirão especial de recrutamento no dia 12 de fevereiro.

A ação será realizada no Shopping Metrô Tatuapé, com fácil acesso por meio do metrô, das 10h às 16h. Para agilizar o processo de contratação, o evento contará com a realização de exames admissionais no próprio local para os candidatos aprovados. As oportunidades são para todas as unidades drive-thru e de shopping na capital paulista.

Como incentivo adicional, os participantes que comparecerem ao evento com a documentação completa e tiverem sua aprovação confirmada receberão uma cesta básica no primeiro dia de trabalho.

Requisitos

As vagas são para o cargo de Atendente e destinadas a candidatos com idade mínima de 18 anos, que possuam o ensino médio completo ou em curso. Não é exigida experiência prévia, reforçando o compromisso da marca com o desenvolvimento de novos talentos. Os interessados devem comparecer ao mutirão portando os seguintes documentos:

CPF e RG;

Comprovante de residência;

Declaração de escolaridade;

Comprovante de conta bancária (a empresa fornece carta para abertura de conta, se necessário).

Benefícios e plano de carreira Burger King

O Burger King® investe em uma trilha de carreira estruturada, em que um Atendente pode evoluir para as posições de Líder da Experiência do Cliente, Coordenador de Turno e Gerente de Negócio em períodos que variam de 6 a 12 meses, mediante treinamentos específicos.

Além disso, a companhia oferece um pacote completo de benefícios focado no bem-estar e crescimento do colaborador:

Remuneração: salário a partir de R$ 1.621,00;

salário a partir de R$ 1.621,00; Assistência: convênio médico, odontológico e seguro de vida;

convênio médico, odontológico e seguro de vida; Facilidades: vale-transporte, almoço no local e bônus por resultados;

vale-transporte, almoço no local e bônus por resultados; Vantagens adicionais: descontos em academias, farmácias e parcerias com instituições de ensino.

Candidatos que desejarem apenas deixar o currículo registrado para futuras oportunidades ou unidades específicas podem acessar o portal de recrutamento oficial: clique aqui .

