O Burger King®, uma das maiores operações de fast food do mundo, anuncia a abertura de mais de 300 vagas de emprego em toda a cidade de São Paulo. Com o objetivo de fortalecer suas equipes e oferecer oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou recolocação, a rede promove um mutirão especial de recrutamento no dia 12 de fevereiro.
A ação será realizada no Shopping Metrô Tatuapé, com fácil acesso por meio do metrô, das 10h às 16h. Para agilizar o processo de contratação, o evento contará com a realização de exames admissionais no próprio local para os candidatos aprovados. As oportunidades são para todas as unidades drive-thru e de shopping na capital paulista.
Como incentivo adicional, os participantes que comparecerem ao evento com a documentação completa e tiverem sua aprovação confirmada receberão uma cesta básica no primeiro dia de trabalho.
Requisitos
As vagas são para o cargo de Atendente e destinadas a candidatos com idade mínima de 18 anos, que possuam o ensino médio completo ou em curso. Não é exigida experiência prévia, reforçando o compromisso da marca com o desenvolvimento de novos talentos. Os interessados devem comparecer ao mutirão portando os seguintes documentos:
- CPF e RG;
- Comprovante de residência;
- Declaração de escolaridade;
- Comprovante de conta bancária (a empresa fornece carta para abertura de conta, se necessário).
Benefícios e plano de carreira Burger King
O Burger King® investe em uma trilha de carreira estruturada, em que um Atendente pode evoluir para as posições de Líder da Experiência do Cliente, Coordenador de Turno e Gerente de Negócio em períodos que variam de 6 a 12 meses, mediante treinamentos específicos.
Além disso, a companhia oferece um pacote completo de benefícios focado no bem-estar e crescimento do colaborador:
- Remuneração: salário a partir de R$ 1.621,00;
- Assistência: convênio médico, odontológico e seguro de vida;
- Facilidades: vale-transporte, almoço no local e bônus por resultados;
- Vantagens adicionais: descontos em academias, farmácias e parcerias com instituições de ensino.
Candidatos que desejarem apenas deixar o currículo registrado para futuras oportunidades ou unidades específicas podem acessar o portal de recrutamento oficial: clique aqui.
Sobre Burger King®
O Burger King® é uma das maiores operações de fast food do mundo e está presente em todos os estados do Brasil. O primeiro restaurante da rede no país foi inaugurado em 2004, passando a ser operado oficialmente pela máster franqueada brasileira ZAMP® em 2011. Com mais de 1.000 estabelecimentos, entre lojas próprias e franqueadas, a marca foi considerada uma das mais criativas do mundo por três anos consecutivos em Cannes. Para saber mais sobre Burger King® no Brasil, acesse o site ou acompanhe a marca no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.
