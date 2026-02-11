Americana conquistou, pela segunda vez, o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, programa do governo federal desenvolvido com o objetivo de garantir a alfabetização das crianças brasileiras até o final do 2º ano do Ensino Fundamental. O resultado final foi divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) na segunda-feira (9).

O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2025 atesta que o município comprovou requisitos de qualidade estabelecidos pelo MEC, como investimentos em programas e projetos de alfabetização.

O município atingiu a meta do Indicador Criança Alfabetizada de 2024 e alcançou 136 de 150 pontos entre os 50 critérios de avaliação estabelecidos pelo Ministério da Educação. Na edição anterior do prêmio, Americana também conquistou o Selo Ouro, obtendo a nota máxima em 18 dos 20 indicadores analisados.

Chico fala do Selo Ouro

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, comemorou o resultado. “Pelo segundo ano consecutivo recebemos este reconhecimento do Ministério da Educação quanto à qualidade da Educação em Americana e quero agradecer os educadores que, com dedicação e profissionalismo, nos permitiram mais uma vez celebrar essa conquista”, declarou.

Para o vice-prefeito Odir Demarchi, o novo prêmio consolida a eficácia das políticas públicas em Educação adotadas em Americana. “Investir na alfabetização é construir o futuro da cidade, criando pontes para mais oportunidades. Este resultado é consequência de um planejamento estruturado e de um esforço coletivo de toda a Secretaria de Educação”, destacou.

Entre as ações que contribuíram para a pontuação, estão investimentos em programas e projetos de alfabetização, como a distribuição de materiais complementares de apoio à alfabetização, a promoção da leitura literária nos anos iniciais, a realização periódica de avaliação processual contínua da aprendizagem e as formações de docentes e de gestores com foco nas ações de apoio à alfabetização e recomposição da aprendizagem.

O Selo avalia tanto as ações implementadas quanto os resultados alcançados na alfabetização das crianças e, como ressaltou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, o objetivo central da pasta vai além da premiação, buscando assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas ao concluírem o 2º ano do Ensino Fundamental.

“Esta certificação comprova o empenho da rede municipal em alfabetizar todos os estudantes na idade correta, respeitando as realidades de cada criança e de cada escola. Conquistar mais um Selo Ouro é a consolidação do compromisso da gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi com a alfabetização. Este prêmio é fruto de iniciativas estruturadas, monitoramento constante do desempenho e capacitação continuada dos professores que estão na linha de frente do processo educativo”, afirmou.

Concedido pelo MEC, o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização requer a apresentação de um formulário com mais de 50 quesitos, além da documentação comprobatória. Entre os itens enviados, estão normativas internas, relatórios de atividades, registros de capacitação, fichas de frequência, material fotográfico e estatísticas oficiais. A honraria atesta que as políticas públicas declaradas pelo município foram implementadas e validadas pela pasta do governo federal.

