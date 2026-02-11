A participante Sarah Andrade foi eliminada do BBB com 69% dos votos na noite desta terça-feira. recebeu 69,13% dos votos para deixar a atração. Ela enfrentou Babu Santana (28,49%) e Sol Vega (2,38%).

Durante a edição ao vivo do programa, o apresentador Tadeu Schmidt fez seu tradicional discurso de despedida. “Chegou a hora!.

Aparentemente ela não acreditou que isso seria possível. Comentarista do x/twitter disse que foi ‘dado o recado’.

Sarah em paredão com famosos

Na atual temporada, ela enfrentou um paredão formado apenas por veteranos, resultado de uma semana marcada pela dinâmica inédita chamada Duelo de Risco.

A formação começou na sexta-feira (6), quando os participantes escolheram possíveis adversários, e ganhou novos contornos após decisões estratégicas e provas ao longo do fim de semana.

