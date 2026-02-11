Ligue 153 para chamar a Guarda Municipal de Hortolândia

Força de Segurança da Prefeitura também atende pelo número 08000-111 580

Leia Mais notícias da cidade e região

Para que número você liga ao pedir ajuda à GM (Guarda Municipal), força de segurança da Prefeitura de Hortolândia? Respondeu certinho quem disse “153”. Este é o número de acesso rápido, que permite ao cidadão fazer chamadas locais gratuitas para solicitar este serviço público de emergência, na área de segurança municipal.

Quando o caso é segurança, a rapidez ao pedir ajuda pode fazer a diferença. O número, com três dígitos, facilita e agiliza o acesso às equipes da Administração Municipal. Este código de fácil memorização faz parte dos Serviços de Utilidade Pública e de Emergência (SUP), reconhecidos pelo Poder Público brasileiro e uniformizados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Outra opção, também gratuita, é chamar a Guarda Municipal por meio do 08000-111 580. É importante ligar para os números certos e fazer o boletim de ocorrência para que as forças de segurança mapeiem os tipos de ocorrência, os locais e os horários em que os crimes acontecem mais frequentemente. Assim, a população ajuda o Poder Público a monitorar e prevenir novos casos, usando estatísticas e ações de inteligência.

Dados da Secretaria de Segurança mostram que, em 2025, a Guarda Municipal de Hortolândia recebeu 42.365 ligações telefônicas, por meio dos números 153 e 08000-111 580. A média foi de 3.530 chamadas/mês.

A corporação realizou 30.825 ações preventivas, entre patrulhamentos preventivos e ostensivos, ações de visibilidade, acompanhamento de eventos e outras. Foram realizadas 6.343 ações preventivas em escolas do município, tais como ronda escolar, entrada e saída de alunos e atividades preventivas. Além disso, foram registrados 3.705 Boletins de Ocorrências da Guarda Municipal, o que representa uma média mensal de 309 BOGMs.

O que faz a GM?

Segundo a Secretaria de Segurança de Hortolândia, a GM faz quase tudo o que as forças de segurança do Estado, as Polícias Civil e Militar, também fazem, exceto investigar. Além do patrulhamento preventivo e ostensivo, da ronda escolar, da busca e combate às drogas e armas escondidas, do enfrentamento à perturbação do sossego, cabe também à GM cuidar do patrimônio público da Prefeitura.

Caso precise, você pode chamar a Guarda em caso de furto ou roubo de objetos ou veículos, de pessoa ferida ou desaparecida, de violência contra uma mulher ou mesmo de acidente de trânsito com vítima. Por isso, ligue “153”.

Investimento em segurança

Para aumentar a sensação de segurança em Hortolândia, a Prefeitura investe na área. Nos últimos dois anos, contratou 55 novos GMs. Parte deste novo efetivo – 24 profissionais – ingressou em 2024, por meio de concurso público. No ano passado, outros 31 concursados ingressaram na força municipal.

Além disso, a Administração Municipal conta com Canil para ajudar nas buscas e abordagens, implantou totens de segurança e câmeras de monitoramento nas principais vias, nas entradas e saídas da cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP