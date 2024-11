O curta-metragem “Quando as Cigarras Cantam”, um thriller psicológico dirigido por Renata Borges, será lançado nesta sexta-feira (1º), às 20h, no Teatro Fábrica Das Artes. A entrada é gratuita – os ingressos devem ser retirados na bilheteria, meia hora antes da exibição. O endereço é Rua Dr. Cícero Jones, 146, Vila Rehder.

A obra é fruto de um projeto contemplado com recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022), realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com Renata Borges Produções e apoio do Comcult (Conselho Municipal de Cultura).

O filme, com duração de 15 minutos e composto por sete minicontos, explora temas profundos como o enfraquecimento da identidade feminina, os efeitos das relações tóxicas, as relações e o papel da mulher na sociedade contemporânea.

Mais notícias da cidade e região

“Convidamos a população a prestigiar mais uma obra realizada com os recursos da Lei Paulo Gustavo. O filme trata de um tema atual e a sua narrativa é muito envolvente, no propósito de conscientizar a sociedade diante deste cenário”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

“A ideia para o curta surgiu durante minha passagem pela Procuradoria da Mulher de Americana e formação pela PLP (Promotoras Legais Populares). Os relatos de várias mulheres, de diferentes origens e classes sociais, trouxeram à tona uma autopercepção sobre o enfraquecimento da identidade feminina e as relações abusivas que eu mesma já havia vivenciado”, revela a diretora Renata Borges.

A produção de “Quando as Cigarras Cantam” levou três meses e teve gravações em três locais de Americana: o Teatro Fábrica Das Artes, uma chácara na Praia dos Namorados e o restaurante Os Visitantes. O elenco é composto por Kamila Lopes, Fafá Gianfratti e Lucas Vezzani.

Após o lançamento, o filme será exibido também em quatro sessões, em datas a serem definidas, no MAC (Museu de Arte Contemporânea), na Biblioteca Municipal de Americana, na Mostra na Praça e no Cineclube Sofá. “Quando as Cigarras Cantam” também estará disponível no canal do projeto no YouTube e será inscrito em festivais e mostras de cinema.

Após a exibição do filme será realizado um debate envolvendo os temas “Mulheres na Direção” e “Identidade Feminina”, com a participação do público presente.

PARTICIPE DO GRUPO DE WHATSAPP DO NOVO MOMENTO