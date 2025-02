M Cury faz apelo a Tarcísio por ajuda após enchente de Santa Bárbara

De autoria do vereador Marcelo Cury, foi protocolada, ontem (3), na Câmara Municipal, a Moção nº 14/2025, que manifesta apelo ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para a realização de estudos técnicos e destinação de recursos financeiros com o objetivo de mitigar os impactos das enchentes que têm assolado a região, especialmente no bairro Sartori e em demais áreas ribeirinhas do município.

O pedido ocorre em decorrência do aumento expressivo do volume de água no Ribeirão dos Toledos, ocasionado pelas intensas chuvas, que resultaram no transbordamento do rio e alagamentos em diversos bairros, como Jardim Conceição, Parque Olaria, Jardim Vista Alegre, Vila Sartori e Jardim Aranha Oliveira.

Segundo a moção, as inundações resultaram em prejuízos materiais significativos para os moradores, que perderam eletrodomésticos, eletrônicos, móveis e outros bens essenciais. Em alguns casos, como no Jardim Conceição, famílias tiveram que deixar suas residências e buscar abrigo emergencial em casas de parentes ou locais improvisados.

A situação também impactou a mobilidade urbana e o comércio local. A Avenida Corifeu de Azevedo Marques, próximo à Rua Graça Martins, foi severamente afetada, comprometendo o trânsito e agravando as dificuldades econômicas da região.

Diante disso, a moção enfatiza a necessidade urgente de ações estruturais e preventivas, como obras de drenagem, desassoreamento e reforço nas margens do ribeirão, para evitar que novas chuvas resultem em situações semelhantes no futuro.

A proposta foi encaminhada ao governador Tarcísio de Freitas, solicitando o compromisso do Governo do Estado na destinação de recursos e na implementação de soluções para o problema, visando minimizar os impactos das enchentes sobre a população e o setor econômico de Santa Bárbara d’Oeste.

