Blogueirinha indicada em 3 categorias do Troféu Internet 2024

Consolidando ainda mais sua trajetória no entretenimento brasileiro, a apresentadora Blogueirinha foi indicada a três categorias do Troféu Internet 2024, reconhecimento popular do Troféu Imprensa – maior premiação da TV brasileira. A artista concorre como “Melhor Humorista” e “Melhor Influencer” do ano, e também figura na classe “Melhor Talk Show ou Programa de Entrevista”, com a atração “De Frente com Blogueirinha”.

“Estou muito feliz com esse reconhecimento. Foi realmente um ano especial pra minha carreira, com momentos marcantes no ‘De Frente’, a estreia da minha primeira novela, ‘Blogueirinha, a Feia’, em que fui protagonista, e ainda fechamos com chave de ouro, batendo recorde de arrecadação no Leilão. Espero que meus fãs, que estão sempre comigo, votem para trazermos mais essa conquista para casa”, afirma.

A votação, que acontece online, já está aberta, e cada pessoa pode votar uma única vez. A personalidade mais votada ganhará, automaticamente, o Troféu Internet. Os três mais votados de cada categoria seguem na disputa pelo Troféu Imprensa, cuja votação é feita por jurados especializados.

Criado por Silvio Santos e transmitido ao vivo pelo SBT, o prêmio celebra os grandes nomes do entretenimento, sendo uma vitrine para as personalidades que mais se destacaram no cenário nacional ao longo do ano. O evento retorna após três anos de hiato.

Atriz revela ter deixado carnaval por ‘relacionamento abusivo’ e anuncia sua volta ao sambódromo

Priscila Vaz revelou que ficou dois anos afastada do carnaval para não desagradar seu ex-companheiro

Priscila Vaz – Reprodução Instagram

Após dois anos longe da Marquês de Sapucaí, Priscila Vaz está de volta ao Carnaval com um brilho renovado, mas, desta vez, carregando consigo uma história de superação pessoal. Conhecida por sua atuação no filme internacional ‘Secrets’ e por ter integrado o elenco da novela Escrava Mãe, da Record TV, Priscila revelou que sua ausência dos desfiles não foi por falta de vontade, mas sim o reflexo de um relacionamento tóxico que a fez abrir mão de uma de suas maiores paixões.

Leia + sobre Famosos, artes e música

“O Carnaval sempre foi um espaço onde eu me sentia livre, conectada com minha essência, mas me vi apagando essa parte de mim para não desagradar alguém que não sabia me amar de verdade”, confessou Priscila, emocionada.

Empresária desde os 18 anos, Priscila Vaz conquistou espaço no mundo artístico ao interpretar Margarida em Escrava Mãe, um papel que marcou sua estreia na televisão. Mais recentemente, brilhou nas telonas com Secrets, filme que lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Festival de Cinema de Marbella, na Espanha. Mesmo com uma carreira em ascensão, ela enfrentava uma batalha silenciosa em sua vida pessoal.

“Eu deixei de fazer o que me fazia feliz porque acreditava que isso era o certo para manter a relação. O problema é que, enquanto eu tentava agradar, fui me perdendo de mim mesma”, desabafou a atriz.