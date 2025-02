A Prefeitura de Sumaré, em parceria com o Hospital de Amor de Campinas, pretende zerar a fila para os exames de mamografia e de papanicolau do município.

A carreta do Hospital de Amor percorre várias localidades para realizar exames preventivos de câncer de mama e colo de útero. Em Sumaré, vai atender nos dias 10, 11, 13 e 14 de março.

A iniciativa foi possível por meio de uma parceria entre a nova gestão da prefeitura de Sumaré e a deputada federal Maria Rosas. A Central de Regulação de Vagas, órgão da Secretaria Municipal de Saúde responsável pela distribuição de vagas de atendimentos especializados no município, também dará apoio à ação.

A gerente da BEM (Base de Excelência da Mulher), Viviane Silva, explica que o objetivo é atender quem está na fila de espera desses exames específicos. “Hoje são 65 mulheres aguardando mamografia e 50 na espera do papanicolau na BEM. Nossa ideia é zerar essa fila. Vamos voltar a ter um olhar para a saúde da mulher em nossa cidade”.

O atendimento será direcionado às pacientes que aguardam exames na rede pública do município. As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) entrarão em contato para fazer os agendamentos. Se o resultado apresentar alterações, o tratamento será realizado na BEM de Sumaré. Em caso de alta complexidade, a paciente será encaminhada ao Hospital de Amor em Campinas para fazer exames complementares e os demais procedimentos necessários.

Henrique fala da mamografia

O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, planeja implementar programas com foco na saúde da população feminina. “Vamos cuidar da saúde da mulher com programas voltados à prevenção, e implementar programas de residência médica e de enfermagem para aumentar a oferta de profissionais. Nosso objetivo é fortalecer o sistema de saúde municipal e cuidar da nossa população”, afirma.

Para mais informações sobre a campanha, a paciente deve entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde em que está cadastrada.

