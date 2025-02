Americana tem 135 vagas para o Vestibular 2025 da Univesp

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abre nesta quinta-feira (6), às 10h, as inscrições para o Vestibular 2025. No polo em Americana, em atividade no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Octávio César Borghi, são oferecidas 135 vagas em nove cursos gratuitos: Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação (Eixo de Computação), e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção). O custo da inscrição é de R$ 47,50.

As inscrições terminam às 23h59 do dia 7 de abril e devem ser feitas pelo site: vestibular.univesp.br. Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o Ensino Médio ou ter previsão de término até o período da matrícula. A prova objetiva e redação ocorrerá no dia 18 de maio, às 13h, e os locais oficiais serão divulgados no dia 9 do mesmo mês, a partir das 10h. O início das aulas está previsto para o final de julho.

Ghizini e a Univesp

“Esta é uma ótima oportunidade para quem não teve a oportunidade de cursar o Ensino Superior ou para quem deseja mudar de área. A Univesp oferece cursos de alta qualidade e, sob a gestão do prefeito Chico Sardelli, o polo em Americana oferece toda a infraestrutura para que os estudantes desenvolvam as atividades pedagógicas com qualidade”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Até 23h59 do dia 16 de fevereiro, pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar isenção do valor de inscrição. No mesmo período, também será concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição aos candidatos regularmente matriculados no Ensino Médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação e que recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou estejam desempregados há mais de 12 meses.

O candidato pode fornecer os números de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2022, 2023 e 2024, para que os resultados sejam integrados à nota final. Também haverá o Sistema de Pontuação Acrescida para Pretos, Pardos e Índios (PPI) e para quem cursou o Ensino Médio em escolas públicas.

O gabarito oficial será divulgado em 19 de maio, a partir das 15h, no site do vestibular. A publicação oficial do resultado e a primeira chamada ocorrerá no dia 24 de junho, a partir das 15h.

