Joel Oliveira também vai trabalhar em Campinas

Joel Oliveira foi pro governo de Campinas assessorar o secretário do Clima também barbarense Brás Adegas Jr. Os dois estiveram na campanha de Dr José a prefeito de Santa Bárbara no ano passado e hoje estão no Podemos, partido comandado pela deputada federal Renata Abreu.

Leia + sobre política regional

Adegas foi para o governo Dario Saad (Republicanos) na virada do ano em nova secretaria e ‘puxou’ o amigo, articulador importante que já trabalhou em Jaguariúna e na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

JOEL E PARTIDOS

J.O. foi por muitos anos nome forte do PSDB, primeiro como número 2 do ex-prefeito José Maria de Araújo Jr e depois mais próximo do ex-deputado Cauê Macris. Com a derrocada do PSDB pós João Doria e Bolsonaro, ele buscou se reinventar na política barbarense e regional.

Agora vai pra Campinas ‘ladear’ Adegas e articular o Podemos na micro região.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP