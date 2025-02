São Luiz Campinas traz tratamento a laser alta potência para pedra nos rins

O Hospital e Maternidade São Luiz Campinas passou a oferecer um tratamento inovador para cálculos renais (pedra nos rins). A cirurgia, chamada de litotripsia a laser, utiliza a tecnologia de alta precisão e potência Sirius para fragmentar e pulverizar os cálculos de forma minimamente invasiva.

O procedimento permitiu que um paciente com um cálculo volumoso de cinco centímetros recebesse alta apenas oito horas após a intervenção.

A técnica, conduzida por Dorival Duarte Júnior, chefe de uma das equipes de urologia do hospital, trouxe benefícios significativos. “O caso era desafiador, pois o cálculo estava presente há anos e era de grande volume e alta densidade. A tecnologia a laser de alta potência nos permitiu eliminá-lo sem a necessidade de cortes ou furos no corpo, evitando riscos de trauma em órgãos como o intestino”, explica o especialista.

Além de ser menos invasivo, o procedimento foi rápido e indolor. “A cirurgia foi realizada por via endoscópica, acessando o rim através da uretra. Com isso, conseguimos eliminar o cálculo sem complicações ou sequelas, garantindo a recuperação do paciente de forma tranquila”, destaca o médico.

Pedra nos rins: sintomas, causas e tratamento

Os cálculos renais são conhecidos por causarem dores intensas, além de sintomas como náuseas, vômitos e dificuldade para se movimentar.

“Eles surgem devido a um desequilíbrio metabólico entre solventes e solutos no organismo, afetando cerca de 8,5% da população mundial. Muitas vezes, a pessoa só percebe o problema quando a pedra obstrui o ureter ou a pelve renal, causando dor intensa e, em casos mais graves, comprometendo as funções renais”, explica Duarte.

A formação das pedras pode estar relacionada a fatores como baixa ingestão de água, consumo excessivo de carne vermelha, sódio e alimentos ultraprocessados. Além disso, pessoas que vivem em regiões tropicais e transpiram muito estão mais suscetíveis ao problema. O tratamento varia conforme o tamanho e a composição do cálculo, podendo incluir medicamentos ou cirurgia.

O Hospital e Maternidade São Luiz Campinas, da Rede D’Or, conta com um núcleo de excelência em urologia e nefrologia, oferecendo atendimento especializado para diagnóstico e tratamento de cálculos renais. Com 47 mil metros quadrados de área construída e mais de 50 especialidades médicas, o hospital dispõe de estrutura completa para urgências, emergências, exames e cirurgias.

