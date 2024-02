Dado Dolabella vence Luana Piovani na Justiça

Mundo dos famosos- muitos se lembram do processo movido por Luana Piovani contra Dado Dolabella

Ela sempre o acusou de agressão e utilizou até a Lei Maria da Penha em processo movido na Justiça.

Agora, o assunto terminou com a determinação da justiça encerrar o processo, que foi arquivado e o ator foi absolvido das acusações e que poderá seguir sua vida com mais tranquilidade.

Por diversas vezes, Luana utilizou as redes sociais para ofender o ex-namorado, chamando-o de agressor e veiculando a sua imagem a um homem violento.

Quem acompanha ao Big Brother Brasil sabe que ela também utilizou de situações de Wanessa Camargo (atualmente no programa e namorada de Dolabella) para alfinetar o ex.

A coluna de Fábia Oliveira publicou na íntegra o encerramento do processo, que consta o seguinte texto:

“Com relação aos fatos ocorridos no ano de 2008, envolvendo a Sra. Luana Piovani, informo ao público em geral que: A Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, em respeitável decisão proferida na data de 02 de setembro de 2016, absolveu Carlos Eduardo Bouças Dolabella Filho da acusação imposta a época dos fatos, após apresentação de sua defesa, representado pelo advogado Dr. Marco Aurélio Assef, estando extinto e arquivado definitivamente os autos. Dessa forma, Carlos Eduardo Bouças Dolabella Filho nada deve à Justiça”.

Paralelamente ao processo, tem circulado na internet um vídeo antigo, onde a atriz diz que nunca foi agredida por Dado. Mas, se isso aconteceu, por que do processo?

No vídeo, a repórter da revista Época questiona a atriz: “Então, não chegou a ter nenhum tapa em você?”, onde Luana responde: “Com as graças de Deus, não”.

Histórias à parte, o importante é que agora Dolabella poderá seguir sua vida com mais tranquilidade.

