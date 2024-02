A Câmara de vereadores de Sumaré realiza a segunda sessão

ordinária de 2024 com quatro itens em pauta. Em decorrência do Carnaval, a reunião foi transferida para esta sexta-feira (16) e deve ter início às 10h. A população pode conferir o andamento dos trabalhos de maneira presencial, no plenário do Legislativo, e também online, pelo canal da Casa no YouTube (https://www.youtube.com/@CamaraSumare).

A discussão do Projeto de Lei nº 65/2023 abre a Ordem do Dia. A proposta, de autoria do vereador Silvio Coltro (PL), dispõe sobre o parcelamento da taxa de licença de obras denominada “Habite-se”.

A seguir, os vereadores votam a Emenda nº 1 ao PL nº 125/2023, que modifica o artigo 5º do projeto e foi apresentada pelo vereador Lucas Agostinho (União Brasil). A propositura, que conta com a autoria do vereador Sirineu Araújo (PL) e autoriza equipar os parques e áreas de lazer com brinquedos adaptados às crianças portadoras de deficiência motora, também será debatida em plenário.

A votação PL nº 293/2023, do vereador Joel Cardoso (PSD), encerra as atividades do dia. A proposta trata da denominação do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), localizado no bairro Residencial Bordon.