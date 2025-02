DAE Americana finaliza 1,2 mil serviços na semana 1 fevereiro

No período de 31 de janeiro a 6 de fevereiro, as equipes do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana executaram 1.236 ordens de serviços em toda a cidade.

O balanço da autarquia apresenta a execução de reparos e manutenções nas redes de água e esgoto, conserto de passeio público, novas ligações, reparo em pavimento asfáltico, mudança de cavaletes, substituição de hidrômetro, entre outros serviços finalizados.

O superintendente do DAE, Marcos Morelli,

ressaltou a importância do registro das solicitações junto à autarquia.

“É importante que os munícipes registrem suas solicitações para que sejam encaminhadas pelo sistema de protocolo aos setores competentes e os serviços possam ser inseridos no cronograma de trabalho das equipes. O objetivo é agilizar todo o procedimento para um atendimento rápido e eficaz”, explica.

As solicitações ao DAE podem ser feitas pelo telefone 0800-012-3737, das 6h à 0h (diariamente), WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h, e pelo site site, clicando em “Protocolos Digitais”.