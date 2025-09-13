O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana finalizou 1.251 ordens de serviço entre os dias 5 e 11 de setembro. No período, foram atendidas solicitações de consertos de vazamentos, substituições de hidrômetros, reparos em pavimento asfáltico, desobstruções de redes de esgoto e religações de água, entre outros pedidos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O trabalho atende às solicitações dos munícipes e à programação de serviços operacionais da autarquia. “As ordens de serviços são geradas a partir do pedido protocolado pela população por meio dos canais de atendimento da autarquia. Por isso, é importante que esta comunicação seja registrada para o planejamento e agilidade do trabalho”, ressalta o superintendente da autarquia, Marcos Morelli.

O DAE disponibiliza os seguintes canais de atendimento:

Telefone: 0800-012-3737 (das 6h à 0h, todos os dias)

WhatsApp: (19) 98100-4714 (das 8h às 22h)

Site: www.daeamericana.sp.gov.br (opção “Protocolos Digitais”)

Leia Mais notícias da cidade e região