Projetos para a criação do Dia do Flashback viraram ponto de discórdia na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste. O primeiro projeto foi apresentado pela vereadora Esther Moraes (PV), mas outro foi protocolado depois pelo vereador Joi Fornasari.

A proposta de Esther é para se adotar uma data em comum com várias cidades que já possuem a lei. A de Joi foi uma proposta que teria sido fechada com a secretaria de Cultura. Houve uma reunião esta semana para tentar convergir as datas, mas não se chegou a consenso.

Dia do Flashback com 2 datas

São duas as datas propostas.

