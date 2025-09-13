PAT de Hortolândia oferece 30 vagas de emprego para PcDs

Oportunidades divulgadas pelo órgão da Prefeitura são para o cargo de auxiliar de logística

Leia + sobre  economia, emprego e mercado

Atenção, PcDs (pessoas com deficiência)! Tem oportunidades de trabalho para vocês! O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Hortolândia, órgão da Prefeitura, está com 30 vagas para o cargo de auxiliar de logística exclusivas para PcDs. Há ainda vagas para outras funções, com destaque para carpinteiro (sete vagas), pedreiro (seis vagas) e armador de estruturas de concreto (quatro vagas). As vagas de emprego são em Hortolândia e cidades da região.

Quem se interessou por alguma das vagas, pode candidatar-se de forma on-line no portal Emprega Brasil (CLIQUE AQUI), do governo federal.

Quem preferir, pode candidatar-se presencialmente no PAT, que fica no piso térreo do Paço Municipal, sede da Prefeitura. O paço está localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Para candidatar-se às vagas de forma presencial, os interessados devem apresentar Carteira de Identidade (RG), CPF (Cadastro de Pessoa Física) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nos formatos físico (em papel) ou digital. Currículo e comprovante de residência são documentos opcionais, e cuja apresentação não é obrigatória.

O PAT de Hortolândia reforça que as vagas ficam disponíveis até as datas limites, ou até os limites de candidatos estabelecidos pelos empregadores forem atingidos.

pat - emprego-americana

SALDOS POSITIVOS DO CAGED

A abertura de vagas de emprego se mantém constante em Hortolândia este ano. O fato é importante e impacta positivamente na economia da cidade.

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de julho, Hortolândia ficou em 1º lugar no ranking regional mensal de saldo de vagas de emprego. O município registrou em julho o saldo de 396 cagas criadas.

Vale lembrar ainda que em fevereiro deste ano, Hortolândia registrou o melhor saldo de vagas de emprego desde 2020, quando foi iniciada a série histórica do Caged. O levantamento apontou que o município teve saldo positivo de 553 vagas de emprego, impulsionadas por mulheres e jovens.

2º FEIRÃO DE EMPREGOS

Outra boa notícia para quem procura emprego. A Prefeitura de Hortolândia promoverá a 2ª edição do Feirão de Empregos, no dia 24/10, em local ainda a ser definido. A 1ª edição, realizada em julho, atendeu quatro mil pessoas.

Confira abaixo os requisitos, valores dos salários, locais de trabalho e as datas limites das 56 vagas de emprego divulgadas pelo PAT de Hortolândia:.

Cargo

PCDs
inclusos

Vagas

Escolaridade

Experiência

Salário

Local de trabalho

Data limite

Auxiliar de limpeza

Não

1

Ensino Médio completo

Sim

R$ 1.717,20

Hortolândia

19/09

Servente de limpeza

Não

1

Ensino Médio completo

Sim

R$ 1.717,20

Hortolândia

19/09

Auxiliar de linha de produção

Não

2

Ensino Médio completo

Sim

A combinar

Hortolândia

26/09

Auxiliar de logística

Sim

30

Ensino Fundamental incompleto

Não exigida

R$ 2.025,00

Sumaré

28/09

Ajudante de obras

Não

2

Ensino Fundamental completo

Não exigida

R$ 2.200,00

Hortolândia

08/10

Chefede serviço de limpeza

Não

1

Ensino Fundamental completo

Sim

R$ 2.240,00

Hortolândia

08/10

Carpinteiro

Não

7

Ensino Médio completo

Sim

R$ 2.664,75

Campinas

09/10

Pedreiro

Não

6

Ensino Médio completo

Sim

R$ 2.664,75

Campinas

09/10

Armador de estruturas de concreto

Não

4

EnsinoFundamental completo

Sim

R$ 2.664,75

Campinas

09/10

Atendente balconista

Não

1

Ensino Médio completo

Sim

R$ 1.945,00

Hortolândia

15/10

Padeiro confeiteiro

Não

1

Ensino Médio completo

Sim

A combinar

Hortolândia

15/10

 

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP