PAT de Hortolândia oferece 30 vagas de emprego para PcDs
Oportunidades divulgadas pelo órgão da Prefeitura são para o cargo de auxiliar de logística
Atenção, PcDs (pessoas com deficiência)! Tem oportunidades de trabalho para vocês! O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Hortolândia, órgão da Prefeitura, está com 30 vagas para o cargo de auxiliar de logística exclusivas para PcDs. Há ainda vagas para outras funções, com destaque para carpinteiro (sete vagas), pedreiro (seis vagas) e armador de estruturas de concreto (quatro vagas). As vagas de emprego são em Hortolândia e cidades da região.
Quem se interessou por alguma das vagas, pode candidatar-se de forma on-line no portal Emprega Brasil (CLIQUE AQUI), do governo federal.
Quem preferir, pode candidatar-se presencialmente no PAT, que fica no piso térreo do Paço Municipal, sede da Prefeitura. O paço está localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.
Para candidatar-se às vagas de forma presencial, os interessados devem apresentar Carteira de Identidade (RG), CPF (Cadastro de Pessoa Física) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nos formatos físico (em papel) ou digital. Currículo e comprovante de residência são documentos opcionais, e cuja apresentação não é obrigatória.
O PAT de Hortolândia reforça que as vagas ficam disponíveis até as datas limites, ou até os limites de candidatos estabelecidos pelos empregadores forem atingidos.
SALDOS POSITIVOS DO CAGED
A abertura de vagas de emprego se mantém constante em Hortolândia este ano. O fato é importante e impacta positivamente na economia da cidade.
De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de julho, Hortolândia ficou em 1º lugar no ranking regional mensal de saldo de vagas de emprego. O município registrou em julho o saldo de 396 cagas criadas.
Vale lembrar ainda que em fevereiro deste ano, Hortolândia registrou o melhor saldo de vagas de emprego desde 2020, quando foi iniciada a série histórica do Caged. O levantamento apontou que o município teve saldo positivo de 553 vagas de emprego, impulsionadas por mulheres e jovens.
2º FEIRÃO DE EMPREGOS
Outra boa notícia para quem procura emprego. A Prefeitura de Hortolândia promoverá a 2ª edição do Feirão de Empregos, no dia 24/10, em local ainda a ser definido. A 1ª edição, realizada em julho, atendeu quatro mil pessoas.
Confira abaixo os requisitos, valores dos salários, locais de trabalho e as datas limites das 56 vagas de emprego divulgadas pelo PAT de Hortolândia:.
|
Cargo
|
PCDs
|
Vagas
|
Escolaridade
|
Experiência
|
Salário
|
Local de trabalho
|
Data limite
|
Auxiliar de limpeza
|
Não
|
1
|
Ensino Médio completo
|
Sim
|
R$ 1.717,20
|
Hortolândia
|
19/09
|
Servente de limpeza
|
Não
|
1
|
Ensino Médio completo
|
Sim
|
R$ 1.717,20
|
Hortolândia
|
19/09
|
Auxiliar de linha de produção
|
Não
|
2
|
Ensino Médio completo
|
Sim
|
A combinar
|
Hortolândia
|
26/09
|
Auxiliar de logística
|
Sim
|
30
|
Ensino Fundamental incompleto
|
Não exigida
|
R$ 2.025,00
|
Sumaré
|
28/09
|
Ajudante de obras
|
Não
|
2
|
Ensino Fundamental completo
|
Não exigida
|
R$ 2.200,00
|
Hortolândia
|
08/10
|
Chefede serviço de limpeza
|
Não
|
1
|
Ensino Fundamental completo
|
Sim
|
R$ 2.240,00
|
Hortolândia
|
08/10
|
Carpinteiro
|
Não
|
7
|
Ensino Médio completo
|
Sim
|
R$ 2.664,75
|
Campinas
|
09/10
|
Pedreiro
|
Não
|
6
|
Ensino Médio completo
|
Sim
|
R$ 2.664,75
|
Campinas
|
09/10
|
Armador de estruturas de concreto
|
Não
|
4
|
EnsinoFundamental completo
|
Sim
|
R$ 2.664,75
|
Campinas
|
09/10
|
Atendente balconista
|
Não
|
1
|
Ensino Médio completo
|
Sim
|
R$ 1.945,00
|
Hortolândia
|
15/10
|
Padeiro confeiteiro
|
Não
|
1
|
Ensino Médio completo
|
Sim
|
A combinar
|
Hortolândia
|
15/10
