PAT de Hortolândia oferece 30 vagas de emprego para PcDs

Oportunidades divulgadas pelo órgão da Prefeitura são para o cargo de auxiliar de logística

Atenção, PcDs (pessoas com deficiência)! Tem oportunidades de trabalho para vocês! O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Hortolândia, órgão da Prefeitura, está com 30 vagas para o cargo de auxiliar de logística exclusivas para PcDs. Há ainda vagas para outras funções, com destaque para carpinteiro (sete vagas), pedreiro (seis vagas) e armador de estruturas de concreto (quatro vagas). As vagas de emprego são em Hortolândia e cidades da região.

Quem se interessou por alguma das vagas, pode candidatar-se de forma on-line no portal Emprega Brasil (CLIQUE AQUI), do governo federal.

Quem preferir, pode candidatar-se presencialmente no PAT, que fica no piso térreo do Paço Municipal, sede da Prefeitura. O paço está localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Para candidatar-se às vagas de forma presencial, os interessados devem apresentar Carteira de Identidade (RG), CPF (Cadastro de Pessoa Física) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nos formatos físico (em papel) ou digital. Currículo e comprovante de residência são documentos opcionais, e cuja apresentação não é obrigatória.

O PAT de Hortolândia reforça que as vagas ficam disponíveis até as datas limites, ou até os limites de candidatos estabelecidos pelos empregadores forem atingidos.

SALDOS POSITIVOS DO CAGED

A abertura de vagas de emprego se mantém constante em Hortolândia este ano. O fato é importante e impacta positivamente na economia da cidade.

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de julho, Hortolândia ficou em 1º lugar no ranking regional mensal de saldo de vagas de emprego. O município registrou em julho o saldo de 396 cagas criadas.

Vale lembrar ainda que em fevereiro deste ano, Hortolândia registrou o melhor saldo de vagas de emprego desde 2020, quando foi iniciada a série histórica do Caged. O levantamento apontou que o município teve saldo positivo de 553 vagas de emprego, impulsionadas por mulheres e jovens.

2º FEIRÃO DE EMPREGOS

Outra boa notícia para quem procura emprego. A Prefeitura de Hortolândia promoverá a 2ª edição do Feirão de Empregos, no dia 24/10, em local ainda a ser definido. A 1ª edição, realizada em julho, atendeu quatro mil pessoas.

Confira abaixo os requisitos, valores dos salários, locais de trabalho e as datas limites das 56 vagas de emprego divulgadas pelo PAT de Hortolândia:.

Cargo PCDs

inclusos Vagas Escolaridade Experiência Salário Local de trabalho Data limite Auxiliar de limpeza Não 1 Ensino Médio completo Sim R$ 1.717,20 Hortolândia 19/09 Servente de limpeza Não 1 Ensino Médio completo Sim R$ 1.717,20 Hortolândia 19/09 Auxiliar de linha de produção Não 2 Ensino Médio completo Sim A combinar Hortolândia 26/09 Auxiliar de logística Sim 30 Ensino Fundamental incompleto Não exigida R$ 2.025,00 Sumaré 28/09 Ajudante de obras Não 2 Ensino Fundamental completo Não exigida R$ 2.200,00 Hortolândia 08/10 Chefede serviço de limpeza Não 1 Ensino Fundamental completo Sim R$ 2.240,00 Hortolândia 08/10 Carpinteiro Não 7 Ensino Médio completo Sim R$ 2.664,75 Campinas 09/10 Pedreiro Não 6 Ensino Médio completo Sim R$ 2.664,75 Campinas 09/10 Armador de estruturas de concreto Não 4 EnsinoFundamental completo Sim R$ 2.664,75 Campinas 09/10 Atendente balconista Não 1 Ensino Médio completo Sim R$ 1.945,00 Hortolândia 15/10 Padeiro confeiteiro Não 1 Ensino Médio completo Sim A combinar Hortolândia 15/10

