Meio Ambiente de Americana faz ação educativa com alunos da Emei Bacuri

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, realizou, na terça-feira (9), uma ação educativa sobre o tema “Biodiversidade” com a participação de 44 alunos da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Bacuri. A atividade aconteceu na Casa da Agricultura, que abriga diversos projetos de sustentabilidade.

“A ação educativa abordou a importância das plantas, dos animais, da água, do ecossistema que dá vida ao planeta. Além da biodiversidade, foram destacados o bem-estar e os cuidados com os animais”, explicou a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke.

Durante a visita, os estudantes também conheceram a maquete de sustentabilidade elaborada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) e interagiram com o personagem Lixildo, mascote da Coleta Seletiva da Unidade de Limpeza Pública.

