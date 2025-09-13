Como o décor de interiores pode deixar o momento de receber mais especial

Receber bem faz parte da essência dos brasileiros. Seja para um cafezinho informal ou em celebrações especiais, demonstrar a alegria de ter um visitante em casa é um ato de amor e simpatia que começa pela estrutura que dispomos.

As arquitetas Fabiana Villegas e Gabriela Vilarrubia, do escritório VilaVille Arquitetura e Interiores, contam que estão acostumadas a ouvir dos seus clientes o desejo de ter ambientes voltados para sociabilizar com seus convidados. “E isso já é percebido pelo mercado imobiliário, que há um tempo desenvolve plantas baixas que valorizam a área social dos apartamentos, independentemente da m²“, analisam.

A partir daí, o projeto de arquitetura de interiores cumpre a função de personalizar conforme as solicitações dos moradores e implementar outras funcionalidades que trarão ainda mais acolhimento.

“Quem não gosta de saber que impressionou pessoas queridas não apenas pela simpatia, mas também por tudo que usufruem quando estão em nossas casas?”, ponderam as especialistas que trazem um outro ponto valioso: uma decoração muito bem produzida é satisfatória tanto para quem habita o imóvel, como cumpre o propósito de impressionar. “A admiração que percebemos pelo olhar e os elogios sinceros são verdadeiros deleites“, sugerem.

A seguir, elas contam como o projeto de interiores pode valorizar ainda mais esses momentos.