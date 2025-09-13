Como o décor de interiores pode deixar o momento de receber mais especial

|
Como o décor de interiores pode deixar o momento de receber ainda mais especial
As arquitetas do escritório Vilaville afirmam que essas referências, que são perfeitas para o bem-estar, inclusive para os moradores, começam a partir do projeto
Neste projeto executado pelas arquitetas Fabiana Villegas e Gabriela Vilarrubia, os ambientes da área social revelam a afetuosidade dos moradores para acolher pessoas queridas. Na foto 1, nos dias frios a sala de estar fica muito mais gostosa com a lareira elétrica. Na foto 2, a mesa de jantar, com oito lugares, foi escolhida justamente para ocasiões importantes com os convidados. Na foto 3, a estrutura do bar deixa tudo à mão para servir | Na foto 4, a marcenaria com vidros reflecta foi idealizada para valorizar a coleção de rótulos de vinhos | Projeto de VilaVille Arquitetura | Fotos: Sidney Doll
Receber bem faz parte da essência dos brasileiros. Seja para um cafezinho informal ou em celebrações especiais, demonstrar a alegria de ter um visitante em casa é um ato de amor e simpatia que começa pela estrutura que dispomos.
As arquitetas Fabiana Villegas e Gabriela Vilarrubia, do escritório VilaVille Arquitetura e Interiores, contam que estão acostumadas a ouvir dos seus clientes o desejo de ter ambientes voltados para sociabilizar com seus convidados. “E isso já é percebido pelo mercado imobiliário, que há um tempo desenvolve plantas baixas que valorizam a área social dos apartamentos, independentemente da m²“, analisam.
A partir daí, o projeto de arquitetura de interiores cumpre a função de personalizar conforme as solicitações dos moradores e implementar outras funcionalidades que trarão ainda mais acolhimento.
“Quem não gosta de saber que impressionou pessoas queridas não apenas pela simpatia, mas também por tudo que usufruem quando estão em nossas casas?”, ponderam as especialistas que trazem um outro ponto valioso: uma decoração muito bem produzida é satisfatória tanto para quem habita o imóvel, como cumpre o propósito de impressionar. “A admiração que percebemos pelo olhar e os elogios sinceros são verdadeiros deleites“, sugerem.
A seguir, elas contam como o projeto de interiores pode valorizar ainda mais esses momentos.
Comece pelo essencial
Como já mencionaram, o bem-estar dos moradores é a prioridade e uma consequência do bem receber. O clima agradável de ‘lar, doce lar’ é composto, na visão de Fabi e Gabi, por três principais atributos: organização, que destina o local certo para todas as coisas e entrega equilíbrio visual; o conforto, percebido, entre tantas possibilidades pelo mobiliário e a iluminação suave (natural e por luzes indiretas e quentes); e a beleza, que destaca o décor evidente no projeto.
Com as salas de estar e jantar integradas, nesse apartamento arquitetas Fabiana Villegas e Gabriela Vilarrubia definiram o cantinho do bar, com a adega climatizada, próximo à mesa de jantar – um modelo redondo que reforça o convívio próximo daqueles que estão no seu entorno. O piano ressalta um apreço do morador à música e pode se tornar mais um ponto de regozijo quando reúne convidados | Projeto: VilaVille Arquitetura | Fotos: Robson Fotógrafo
Seguindo esse raciocínio, os cuidados habituais – mesmo parecendo pequenos à primeira vista –; ganham enorme relevância, caso de uma residência arejada e cheirosa com o uso de difusores, velas perfumadas e essências. As arquitetas também recomendam um acervo interessante de componentes para mesa posta, além de enxovais, almofadas, mantas e peseiras com toque macio e texturas diferenciadas (tanto para a sala de estar, quanto para o quarto de hóspedes).
Hora de receber
Nesse projeto, a dupla do escritório VilaVille Arquitetura aproveitou uma parte da entrada para inserir uma marcenaria planejada que entrega um grande nicho com penduradores e onde é possível sentar-se para os movimentos de calçar e descalçar | Foto: Robson Fotógrafo
Fabiana enfatiza que a atenção pode ser percebida logo na chegada, quando o visitante encontra um local apropriado para guardar pertences pessoais como bolsas e casacos. “Podemos trabalhar o hall de entrada de acordo com as características do apartamento“, diz. Entre as sugestões, ela e sua sócia Gabriela sugerem a instalação de penduradores, prateleiras e sapateiras para acomodar os calçados sujos. “Nesse caso, é sempre uma delicadeza disponibilizar chinelos“, sugerem.
Nas culturas japonesas e coreanas é bastante comum disponibilizar chinelinhos de tecido | Foto: Freepik
Comes e Bebes
No ambiente em que os convidados passarão a maior parte do tempo, é essencial servir – antes do almoço ou jantar principal –; bebidas e petiscos que respeitem suas preferências e eventuais restrições alimentares. Nesses casos, as arquitetas enumeram que aparadores, mesas de centro e as bancadas de ilhas e penínsulas instaladas em cozinhas e áreas gourmet são as opções mais presentes nos projetos de interiores.
Elas também recomendam considerar itens de apoio para proteger, em especial, os móveis. “Bandejas e apoios de copo são primordiais para preservar a integridade da madeira”, exemplificam. Ainda sobre a arquitetura de interiores, o momento de servir torna-se mais prático quando os itens estão dispostos em pontos estratégicos.
Drinques e música: a área destinada ao barzinho também acomoda os equipamentos de som do morador, incluindo uma nostálgica vitrola | Projeto: VilaVille Arquitetura | Fotos de Sidney Doll
|
Na lateral da mesa de jantar, louças, talheres e outras peças para servir estão devidamente dispostas no buffet com seus armários aéreos e inferiores. O amplo nicho é ideal para acomodar o menu a ser degustado | Projeto: VilaVille Arquitetura | Foto de Sidney Doll
Sobre o VilaVille Arquitetura
Comandado pelas arquitetas Fabiana Villegas e Gabriela Vilarrubia, o escritório VilaVille Arquitetura atua com foco em projetos residenciais que unem estética, funcionalidade e personalidade. Com uma abordagem sensível às necessidades de cada cliente, as profissionais apostam em soluções contemporâneas, integração de ambientes e uso inteligente dos espaços, sempre prezando por conforto, praticidade e harmonia visual. No portfólio, destacam-se reformas completas e projetos sob medida que traduzem estilos de vida em ambientes autênticos e acolhedores.
@vilaville.arquitetura
