Projeto Cidadania Itinerante tem serviços gratuitos em Americana dias 16 e 17

A população de Americana terá à disposição nos dias 16 e 17 (terça e quarta-feira) uma série de serviços gratuitos relacionados à emissão de documentos, orientação jurídica, inclusão digital e acesso a direitos básicos. Trata-se do projeto Cidadania Itinerante, da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) do Estado de São Paulo, que tem como objetivo desburocratizar e agilizar a relação entre cidadãos e órgãos governamentais, facilitando a vida das pessoas. A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Planejamento.

Com uma unidade móvel e equipe especializada, os atendimentos serão realizados na terça-feira (16), das 9h às 17h, na Praça Comendador Müller, no Centro; e na quarta-feira (17), das 9h às 15h, na Praça da Fraternidade, no Jardim da Paz. Em cada dia, serão distribuídas 100 senhas por ordem de chegada.

Entre os serviços disponíveis, estão: agendamento de 1ª e 2ª via de RG; solicitação de 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito; emissão de 2ª via do CPF; emissão de 2ª via de contas de água, luz e telefone; emissão de 2ª via ou regularização do título de eleitor; elaboração de currículo; cadastro no ID Jovem; agendamento para renovação de CNH; agendamentos na Receita Federal e Polícia Federal; baixar Carteira de Trabalho Digital no celular; criação de conta GOV; consultas no Serasa; entrada no Seguro-Desemprego; registro de boletim de ocorrência; agendamentos no INSS; orientações migratórias; orientações com Procon e Defensoria Pública; atestado de antecedentes criminais; carteira de identificação da pessoa com TEA; carteira da pessoa idosa; cartão de estacionamento de idoso; entre outros.

“Essa é uma parceria importantíssima entre o Governo do Estado e a Prefeitura, que traz um conjunto amplo de serviços que fazem diferença no dia a dia das pessoas, desde a emissão de documentos até o acesso a direitos fundamentais. É uma oportunidade para facilitar a vida da população, aproximando os órgãos públicos dos cidadãos e garantindo mais agilidade e praticidade nos atendimentos”, destacou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

O Cidadania Itinerante oferece também o acolhimento e encaminhamento de denúncias para programas e coordenadorias da SJC, como as de Políticas para a Diversidade Sexual (CPDS); Políticas para a População Negra e Indígena (CPPNI); Políticas para a Mulher (CPMULHER); Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP); Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência (CRAVI); Coordenadoria Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania (CGAPDC); Programa de Proteção às Crianças Ameaçadas de Morte (PPCAAM); e Ouvidoria da Secretaria da Justiça e Cidadania.

