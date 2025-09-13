O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, abre neste sábado (13) o processo seletivo para as vagas de auxiliar administrativo. As inscrições vão até 19 de setembro (sexta-feira).

O salário, segundo o Edital 46/2025 inclui contratação e formação de cadastro reserva, tem salário de R$ 1.685.

Para concorrer aos cargos, os interessados devem seguir os seguintes passos:

– Acessar o site: www.santacasachavantes.org

– No menu principal, clicar em “Trabalhe Conosco”

– Acesse o “Processo Seletivo HM Americana” e, em seguida, fazer o download do edital correspondente ao cargo e cadastrar o currículo.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado

pelo Grupo Chavantes por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

