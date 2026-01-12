O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana segue avançando nas obras de reforma e ampliação do laboratório central das Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), ação prevista no programa “DAE em Ação pela Água – Tecnologia e eficiência no saneamento de Americana”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O investimento integra o conjunto de melhorias voltadas à modernização da infraestrutura do saneamento, com foco na eficiência operacional, segurança e qualidade dos serviços prestados à população.

Na sexta-feira (9), a obra avançou com a abertura do vão na parede para a nova saída de emergência, etapa essencial para a adequação da rota de fuga e atendimento às normas técnicas e de segurança exigidas para ambientes laboratoriais. A intervenção realizada garantiu a preparação do espaço para as próximas fases do cronograma.

De acordo com o diretor da Unidade de Tratamento de Esgoto do DAE, Douglas Santon, na próxima segunda-feira (12), está prevista a instalação completa da porta e do batente da saída de emergência. “Na sequência, terá início o assentamento do piso, permitindo a continuidade dos acabamentos e a melhor organização do ambiente de trabalho”, explicou.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destacou que

cada etapa da obra reforça o compromisso da autarquia com a modernização do saneamento. “Estamos avançando de forma planejada, respeitando critérios técnicos e de segurança. A adequação da rota de fuga e a sequência dos acabamentos são fundamentais para garantir um laboratório mais seguro, funcional e preparado para ampliar o controle de qualidade do esgoto tratado”, afirmou.

As melhorias têm como objetivo centralizar as análises de controle de qualidade do esgoto tratado, com foco na ETE Carioba, que funcionará como laboratório central para as unidades Balsa e Praia Azul. A modernização permitirá ampliar o número de análises e parâmetros monitorados, garantindo mais eficiência, confiabilidade e agilidade no acompanhamento dos processos de tratamento.

Leia Mais notícias da cidade e região